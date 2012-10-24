Türkiye İş Yapma Kolaylığı sıralamasında bu yıl da 71. sırada!

Türkiye, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı sıralamasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 185 ülke arasından 71. sırada yerini aldı. İş yapma kolaylığı küresel sıralamasında ise Singapur üst üste yedinci kez birinci sırada yer aldı.

cnnturk.com'da yer alan habere göre; Türkiye'nin sıralamada değişmemesi raporda, "diğer ekonomilerin de en az Türkiye kadar reform yaptığı, dolayısıyla Türkiye'nin sıralamadaki yerinde bir değişiklik olmadığı anlamına geldiği" şeklinde açıklandı.

Raporda, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmede ilerleme kaydettiği belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin inşaat ruhsatları alanında maliyetleri düşürdüğü, ruhsat alma sürecini daha verimli hale getirdiği ve ruhsat almak için tamamlanması gereken işlem sayısını dört adet azalttığı ifade edildi. Bunların dışında, Türkiye'nin sözleşme alacakları ile ilgili icra masraflarını da düşürdüğü, geçen sene bir sözleşme alacağı ile ilgili talep edilen icra masrafı alacak değerinin yaklaşık yüzde 27,9'u iken, bu sene ücretin yaklaşık yüzde 24,9'a düştüğü belirtildi.



Türkiye'de piyasadan çıkış daha uzun sürüyor



2013 raporunda, Türkiye'de reformların korunmasına önem verildiği ve diğer yükselen piyasa ekonomileri ile karşılaştırıldığında ilerlemenin daha sınırlı politika alanlarına yandığı ifade edildi. Fakat Türkiye'deki işletmelerin tasfiye işlemleri ile ilgili ciddi kısıtllamaların sürmeye devam ettiği belirtilen raporda, şu şekilde denildi:

"Örneğin, çoğu benzer ülkeye göre piyasadan çıkış daha uzun zaman almaktadır (3,3 yıl) ve kurtarma oranları daha düşüktür (dolar başına 23,6 sent). Ayrıca, bir depo inşa etmek için gerekli inşaat ruhsatını almak için tamamlanması gereken işlemlerde iyileşme olmakla birlikte, Türkiye bu işlem bakımından hala 185 ekonomi arasında 142. sırada yer almaktadır."

En kolay iş yapılan ülke Singapur

Rapora göre, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesi, düzenleyici reform uygulayan ekonomi oranınlarının en yüksek olduğu bölge oldu.

İş yapma kolaylığı küresel sıralamasında Singapur üst üste yedinci kez birinci sırada yer aldı. En fazla işletme dostu düzenlemeye sahip ilk on ülke içinde Singapur'un yanı sıra Hong Kong ÖİB, Çin, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Norveç, İngiltere, Kore Cumhuriyeti, Gürcistan ve Avustralya yer aldı.

Bir önceki yıla göre iş yapma kolaylığı açısından en fazla iyileştirme yapan ülkeler listesinin en üst sıralarında ise Polonya, Sri Lanka, Ukrayna, Özbekistan, Burundi, Kosta Rika, Moğolistan, Yunanistan, Sırbistan ve Kazakistan yer aldı.

10 temel göstergeye bakılıyor

İş Yapma Kolaylığı 2013 raporunda, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Daha Akıllı Düzenlemeler başlıklı rapor, her yıl yayımlanan İş Yapma Kolaylığı rapor dizisinin onuncusunu oluşturuyor.

Son 10 yılda yayınlanan raporlar, 180 ekonomi tarafından yaklaşık 2 bin düzenleyici reform uygulandığını gösteriyor.

Gayrimenkul devri 55 gün

Son 8 yıl içinde, gayrimenkul devir işlemleri için geçen ortalama süre 35 gün azalarak 90 günden 55 güne düştü. Devir işlemlerinin ortalama maliyesi ise 1,2 puan azalarak gayrimenkul değerinin yüzde 7,1'inden yüzde 5,9'una geriledi.



İş Yapma Kolaylığı Raporu, "iş kurma, inşaat ruhsatı işlemleri, elektrik bağlantısına erişim, gayrimenkul tescili, krediye erişim, yatırımcıların korunması, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin uygulanması ve tasfiye işlemleri" olmak üzere 10 alanda yer alana göstergelere dayalı olarak düzenlemelerin etkileri hakkında nicel bir ölçü sunuyor.