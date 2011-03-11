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Dünya

İSYANCILARIN CENAZELERİ ŞÜHEDA MEYDANI'NDA BİNGAZİ (A.A)

11 Mart 2011 18:56

-İSYANCILARIN CENAZELERİ ŞÜHEDA MEYDANI'NDA  BİNGAZİ (A.A) - 11.03.2011 - On binlerce Kaddafi karşıtı Bingazili Şüheda Meydanı'nda toplu namaz ve protesto için bir araya gelirken, meydana çatışmalarda hayatını kaybeden bazı gönüllülerin cenazeleri de getirildi. Kent meydanında toplanan on binlerce kişi, cuma namazının ardından Kaddafi aleyhinde sloganlar attı.  Kaddafi dönemi öncesinde kullanılan kırmızı, siyah ve yeşil renklerden oluşan Libya bayrakları açan göstericiler, üzerinde Kaddafi karikatürleri bulunan dövizlerin yanı sıra Kaddafi karşıtı pankartlar açtı.  Çatışmalarda hayatını kaybeden bazı gönüllülerin cenazelerinin de getirildiği meydanda, Bingazililer hep bir ağızdan tekbir getirdi ve dua etti. Göstericiler arasında kadınlar ve çocukların da olduğu, bazı göstericilerin havaya ateş açtıkları görüldü. Bu arada cuma namazı kılındığı sırada, gönüllülerin elinde bulunan bir savaş gemisi de denizden gelebilecek olası saldırılara karşı tedbir aldı.  Namazın ardından, Bingazililerin araçlarıyla kent meydanından toplu halde ayrılmaya başlamasıyla birlikte trafik kilitlendi.

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