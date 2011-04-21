İsyancılar: Sınır kapısını ele geçirdik

T24 - Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine karşı ayaklanan isyancılar Tunus'un Duheyba kasabası yakınındaki bir sınır kapısının denetimini ele geçirdiklerini söyledi.



Vezin sınır geçidi bir süre isyancıların elinde kalan yakındaki Nalut kasabasına önemli bir geçiş kapısı oluşturabilir. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:



İsyancı sözcülerinden Şaban Ebusitta, sıınr kapısının denetimini üç gündür süren şiddetli çarpışmalar sonucunda ele geçirdiklerini söyledi. Bölgede bağımsız gözlemci ya da gazeteciler bulunmadığı için iddiayı başka kaynaklardan doğrulamak mümkün değil.

Ancak Tunus'un resmi haber ajansı TAP, aralarında bir general de olan 13 Libyalı askerin Tunus birliklerine teslim olduğunu duyurdu.



AFP de 200 kadar Libya askerinin sınırı geçerek Tunus'a kaçtığını bildiriyor.



Sınır kapısının alınması isyancıların son haftalarda kaydettiği ilk önemli ilerleme olabilir.



Batıdaki Zintan'dan Reuters ajansına bilgi veren Abdülrahman adlı bir sözcü sınır bölgesindeki Nalut çevresinde de çatışmalar olduğunu belirtti.





Toplar Misrata'yı dövüyor



Batı'nın Kaddafi yönetimine karşı yeni adımlar planladığı işaretleri güçlenirken Libya hükümetine bağlı güçler abluka altındaki Misrata'ya havan topu ile bombardımanı gece boyu sürdürdü.



İsyancıların sözcülerinden biri Trablus Caddesi civarında yoğunlaşan ateş sonucu en az üç savaşçının öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını söyledi.



Dün de aynı bölgede açılan ateş sonucu dünyaca iki ünlü gazeteci yaşamını yitirmiş, ikisi de yaralanmıştı. Dün ölenler arasında bir de Ukraynalı doktor var.



Libya'nın üçüncü büyük kenti isyancıların batıda ellerinde tuttukları son kale ve yedi haftadır sıkı bir abluka altında.



Kentte şimdiye dek yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.



Libya devlet televizyonu ise sabaha karşı Trablus'ta NATO kuvvetlerinin düzenlediği bir hava saldırısı sonucu 7 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söyledi.



Adı açıklanmayan bir NATO yetkilisi AFP ajansına açıklamasında sivillerin öldüğü haberlerini yalanlayarak, askeri bir karargahtaki komuta kontrol merkezinin vurulduğunu söyledi.



NATO operasyonuna komuta eden Kanadalı Korgeneral Charles Bouchard ise, sivillerin Kaddafi kuvvetlerinin bulunduğu noktalardan uzak durması çağrısında bulundu.



NATO yetkilileri hava saldırılarının yoğunlaşmasının baskıyı artırırken, sivillerin zarar görmesi riskini yükseltebileceğini kabul ediyor.



İsyancılar ise son haftalarda NATO'yu fazla temkinli davranmakla suçluyor.





Danışman fikrine Rusya'dan tepki



Libya'da giderek bir açmaz görünümüne bürünen çatışmalarda İngiltere, İtalya ve Fransa isyancılara destek vermek üzere birer askeri danışman heyeti göndereceklerini açıklamıştı.



ABD yönetimi de telsiz ve araç gereçle ve yardımdan oluşan 25 milyon dolar tutarında bir sevkiyat yapmaya hazırlanıyor.



Bazı Fransız yetkililer dün ayrıca faaliyetlerin daha da genişletilebileceğine işaret etmişti.



Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet, ülkeye asker konuşlandırmanın "BM Güvenlik Konseyi tarafından ele alınmaya değecek bir fikir" olduğunu söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu açıklamalara tepki göstererek bunun son derece riskli bir adım olacağı uyarısında bulundu.



Lavrov, böyle bir adımın önceden kestirilemeyecek sonuçlara yol açabileceğini söyledi.



Birleşmiş Milletler, demokratik değişim talepleriyle başlayan eylemler karşısında ordunun saldırısına uğrayan sivillerin korunması için çıkarılan1973 sayılı kararla "işgal hariç" gerekli tüm önlemlerin alınmasını istemiş, silah ticaretini yasaklamış ve bir uçuşa yasak bölge oluşturmuştu.







