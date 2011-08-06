-İSYANCILAR BAŞKENTİ TERK EDİYOR MOGADİŞU (A.A) - 06.08.2011 - Somali'de isyancı güçler, başkent Mogadişu'yu terk ediyor. Hükümet sözcüsü Abdirahman Ömer Osman, El Şabab güçlerinin Mogadişu'dan ayrılmakta olduklarını söyledi. Sözcü, "Bu, Somali halkı için altın bir zafer" dedi. El Şabab sözcüsü Ali Muhammed Rage de bir yerel radyoda yaptığı açıklamada, "Bir karşı saldırıya hazırlanmak amacıyla çekilmekte olduklarını" söyledi. Sözcü, Somali'nin güneyindeki diğer bölgelerden çekilmeyeceklerini belirtti.