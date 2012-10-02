'İsyana karşı da tek çaremiz vardır: Kafa kopartmak'

Fenerbahçe’de yaşanan Alex krizi sona erdi. Alex, önce Aykut Kocaman’la yaptığı görüşmenin ardından kadro dışı bırakıldı. Ardından Alex’in Başkan Aziz Yıldırım’la yaptığı görüşmeyle de karşılıklı olarak sözleşmesi feshedildi ve kulüpten ayrıldı.

Fenerbahçe’de 8 yıl süren Alex de Souza dönemi kapandı. Sambacı 2004 yılında geldiği Sarı-Lacivertli kulüpten 2012’yi bitirmeden ayrılırken heykeliyle beraber Fenerbahçe formasıyla 344 müsabakada kaydettiği 172 golü bırakarak gitti.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada "2004-2005 sezonundan bu yana çubuklu formayı başarıyla taşıyan kaptanımız Alex de Souza'nın kontratı, kendisinin talebi üzerine karşılıklı olarak feshedilmiştir. Müzemizdeki formasıyla, Yoğurtçu Parkı'ndaki heykeliyle armamızın bir parçası olan Alex'e ve bizimle bir bütün haline gelen De Souza Ailesi'ne teşekkür ederiz" denildi.

Alex, daha önce de birçok açıklamasına yer verdiği twitter’dan Fenerbahçeli taraftarlara veda mesajı yolladı. Alex, tweet’inde "Kontratımı sonlandırdım. Hayatımın en üzücü imzası oldu. Fenerbahçe bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı. Her şey için teşekkürler" dedi.

Taraftarlardan Alex’e mesaj

Alex’in Fenerbahçe’yle sözleşmesini feshettiği haberinin duyulmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar da büyük üzüntü yaşadı. Fenerbahçeli taraftarların internet sitesi “Genç Fenerbahçeliler”den yapılan açıklamada “Sanki bir şakanın içindeyiz. Ne desek bilemedik. Ayrılık bu şekilde olmamalıydı. Felipe’ye iyi bak Kaptan” denilirken, antu.com’da da “O bir efsane. Bu taraftar seni ve sana yapılanları asla unutmayacak. Yolun açık olsun. Hakkını helal et kral Alex de Souza” sözleri yer aldı. “12numara” da internet sitesi üzerinden “Hakkını helal et büyük kaptan” sözleriyle Brezilyalı oyuncuya veda etti.

Alex’in Beykoz’daki evinde veda

Akşam saatlerinde Fenerbahçeli taraftarlar Alex’in Beykoz’daki evinin önüne geldi. Aralarında Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarların da bulunduğu grup, Alex lehine tezahüratta bulunurken Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman’a tepki gösterildi.

'İsyana karşı da tek çaremiz vardır: Kafa kopartmak'

Radikal gazetesi yazarı Uğur Vardan “Kötü olan bir şey daha var; bu durumda paranoyanın da ötesinde ‘deli saçması’ gibi duran “Kocaman kendisini geçeceğim için beni kıskanıyordu” iddiası kimilerine göre gerçeklik kazanmış olacak... Ve bir başka kötü şey; 1 Ekim 2012 Fenerbahçe tarihine ‘Kara pazartesi’ olarak geçecek. Çünkü, ‘Böyle ayrılık olmaz’. Hele hele Alex gibi bir değer, böyle kapı önüne konulmaz...” dedi.

Bağış Erten de “Aslında bu toplumsal kültürümüzün bir parçası. Biz en otoritere oy veririz, Padişah dizileri severiz, diktatörlere kol kanat gereriz! İsyana karşı da tek çaremiz vardır: Kafa kopartmak. Oysa insan neler hayal ediyordu?” yorumunda bulundu.

Dilmen: Ben olsam hemen bırakırım



Rıdvan Dilmen'den, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den ayrılışı ve bundan sonrasına ilişkin değerlendirme geldi.

"Ben Fenerbahçeliyim ve zarar görmesin isterim, Aykut Kocaman’ın eski dostuyum, Alex hayranıyım..." diyen ve Alex'in gidişini konuşmanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Aykut hoca yarın sabah bırakırsa kimse şaşırmasın" dedi.

Ertuğrul Özkök: Fenerbahçe'ye yakışmadı



Özkök, Alex'in aynı zamanda bir rol model olduğunu ileri sürerken, yıldız futbolcunun gönderiliş biçiminin zarif olmadığını ve Fenerbahçe'ye yakışmadığını belirtti.

Özkök şöyle devam etti;

"Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı Alex'i çok sevdi. Hiçbir şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Alex gitti diye Aykut'ta gitsin, o başka bir şey. Niye gitsin. Bu bir iddiadır, sonunda bunu ödeyecek olan Aykut'tur. Aykut Hoca, geldiği günden beri bu olay oldu. Bu yaz doruğa çıktı. Aykut durup dururken 'Alex'siz Fenerbahçe'ye hazırlanalım' dedi. Burada Aykut Hoca'ya da çok yüklenmemek lazım. Yalnız Aykut Hoca'nın bu iddiasında kafasında kurmak istediği ideal bir takım var da Alex'i görmüyor mu, yoksa 'Alex varken bu takıma hakim olamam' endişesi mi hakim."

twitter'da Alex yorumları

@GaniMujde: Kimi tutsam o kaybediyor.Aykuta giydireyim dedim Alex gitti.O yüzden Gül-Erdoğan kavgasında Tayyipçiyim arkadaş.

@lubeayar: alex gittiğinde herkes bağırmaya başladı.. çünkü kalpler kırıldı.. ben ve birkaç arkadaşım sükunete davet ediyoruz.. biz de kırgınız oysa..

@rahsangulsan: Dun gune "belki o sahane gun bugundur" diye baslamistim, Alex gitti. Bir daha olumlama yapani esek tepelesin:(

@zaferalgoz: Üzülme ALEX Biz Türklerde gelenektir.Adamin önce heykelini dikeriz...Sonrada VEFASIZLIK ederiz

@ahamitbilici: Üzücü Alex olayinin galiba tek olumlu yanı, biraz gec de olsa Fener taraftarinin nasil bir yonetime sahip oldugunu gormesi.

@cuneytozdemir: Alex'i artık futbol adamı değil diye kovdular, Alex ayrılık mesajları ile bile insanlık adına adamlık dersleri veriyor...

@yavuzbaydar: Çok üzgünüm Alex. Ama bil ki bu ülkede FB'lisi veya başkası, futbolunun ve insanlığının kıymetini hiç unutmayacak. Geçmiş olsun kardeşim.

@_ertemsener: Dedem Babama Pele'yi ,Babam bana Maradona 'yı anlattı...Ben ise oğluma SERGEN,HAGİ ve ALEX'i anlatacağım.

@mabirand32gun: FB en hatali kararini verdi. Takiminin beynini dagitti. Boyleydi de neden heykelini diktiniz, neden kaptan yaptiniz? Anlasilir gibi degil.

@feridun_duzagac: Beşiktaş'a gol atan Fenerliler içinde bir tek O'nu sevmiş..O'na kızamamıştım. Birgün geri döneceğini umanlardanım. Gülegüle büyük insan.

@aganeyaptin: Alex'in heykeli var da benim yok mu? Kadıköy'deki öküz heykeli benim için yapılmıştır.