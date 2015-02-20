'İsyan bastırma mermileri' Türkiye yolunda

Dün (19 Şubat Perşembe) Hamburg havaalanına inen Lufthansa Havayolları’na ait bir uçaktan siyah folyo ile sarılı 16 palet 'isyan bastırma'da kullanılan çukur uçlu mermi indirildi. ABD’den yola çıkan mermiler önce İzlanda’ya, İzlanda’dan da Almanya Hamburg’a getirilmiş, Hamburg’dan Frankfurt’a gidiyor. Büyük olasılıkla bugün (20 Şubat Cuma) akşam da Lufthansa Havayolları’na ait bir uçakla Frankfurt’tan Türkiye’ye hareket edecek.



CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya bu akşam Türkiye'ye ulaşması beklenen mermilerin, zırh delici özellikleri olup olmadığını sordu.

Sendika.org'un haberine göre ABD'li bir silah şirketi olan “Hornady Manufacturing Company” tarafından gönderilen mermilerin alıcısı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Mermilerin çukur uçlarına içi sıvı ile dolu kırmızı plastik başlıklar yerleştirilmiş.

İki yıl önce 3 milyon mermi siparişi verilmişti

Aralık 2012’de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, polislere “zırh delen” mermi olarak da bilindiği belirtilen “hollow point”lerden alacağı duyurulmuştu.

Emniyet mevcut mermilerin “silahlı saldırganlar” üzerinde etkisiz kaldığı gerekçesiyle tüm polisler için “hollow point” mermi için ihaleye gideceğini açıklamış, silahlı saldırganlara karşı olduğu ve yalnızca “terör” olaylarında kullanılacağı iddia edilen mermiden tam “3 milyon adet” alınacağını duyurmuştu.

Bu mermiler, hedef alınan insanın bedenine girdikten sonra çok daha geniş bir delik açarak çıkıyor ve büyük hasar bırakıyor. Dünya çapında tartışma konusu olan ve Fransa’da kullanımı durdurulan Hollow Point’leri özel harekâtçılar kullanıyor.



'Çukur uçlu mermiler, zırh delici mi?'



Öte yandan bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi beklenen, 'çukur uçlu mermi' teslimatı ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yazılı cevaplandırması isteğiyle meclise bir soru önergesi verdi.

Sendika.org'un ortaya çıkardığı habere göre polisin isyan bastırmada kullandığı çukur uçlu mermileri taşıyan kargonun ABD-İzlanda-Hamburg-Frankfurt-Ankara rotasında seyrederek Türkiye yolunda olduğu açığa çıkarılmış ve bu kargoya ait görüntüler yayımlanmıştı.

Çelebi soru önergesinde Ala’ya cevaplandırması için şu soruları yöneltti:

1.“Hollow point”denilen ve isyan bastırmada kullanılan hedef alınan insanın bedenine girdikten sonra çok daha geniş bir delik açarak çıkan mermilerin sipariş edildiği bilgisi doğru mudur? Sipariş edilmediyse sipariş etmeyi düşünüyor musunuz?

2.Özel harekatçıların kullandığı, bu milyonlarca “isyan bastırma” mermisi hangi ihtiyaç öngörülerek sipariş edilmiştir?

3.Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran İsyanı’nda kahramanlık destanı yazdılar diye övdüğü polislerle, olası sokak hareketleri karşısında yeni bir destan yazma hazırlığı mı yapılmak istenmektedir ?

4.Hükümetin “güzel şeyler olacak” iddialarının pompalandığı bu süreçte alınan bu mermiler “Barış süreci”ne bir hazırlık mı?

5.Türkiye’ye yerleştirilen on binlerce cihatçı ile birlikte içerde ya da dışarıda yürütülecek bir savaşa hazırlığı mı?

6.İç Güvenlik paketi ile emniyete sipariş edilen mermiler ile Ülkemizde bir tür iç savaş hazırlığı mı yapılmaktadır. Hükümetin iç savaş çıkacağına dair bir öngörüsü mü vardır?

7.Birçok ülkede tartışma konusu olan insan hayatını tehlikeye atacak olan bu mermilerin Türkiye’ye sipariş edilmesinin nedeni Türkiye’nin daha fazla otoriterleşme eğilimde olduğunun bir göstergesi midir?

8.Bu mermilere ödenen paranın miktarı ne kadardır? Kaç adet mermi sipariş edilmiştir.