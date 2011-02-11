İsyan ateşi İran’ı da ısıtıyor

T24 - 2009’da ‘Yeşil Devrim’ adı verilen isyanla sarsılan, ancak isyanın bastırılmasında sonra sessizliğe gömülen İran’da muhalefet yeniden eyleme geçiyor. Eylem tarihi 14 Şubat.



Mısır ve Tunus’taki isyanları destekleyen açıklamlar yapan Ahmedinejad yönetimi, bir yandan da isyanların İran’a sıçramasını önlemeye çalışıyor. Ancak muhalefet çoktan hareketlenmeye başladı. Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Karrubi liderliğindeki muhalifler, Mısır ve Tunus’daki halk ayaklanmalarına destek olmak için 14 Şubat’da büyük bir gösteri düzenlemeyi planlıyor.



İranlı muhaliflerin asıl amacı ise ‘Yeşil Devrim’i yeniden canlandırmak.Cezaevinden yeni çıkan rejim karşıtı blog yazarı Seray Mirdemedi, karşı karşıya kaldıkları baskıları şöyle dile getirdi:



“Bir polis devletindekine benzer bir durum söz konusu. Tüm rejim karşıtları baskı altında. Ya ev hapsinde ya da cezaevindeler. Reform yanlısı partilerin, eğer tabii henüz yasaklanmadılarsa, faaliyetleri engelleniyor. Eleştiren gazeteler ise zaten kapandı.”



Yönetimden ise muhaliflere cevap gecikmesi. Savcı Gulam Hüseyin Mohseni Ejeh, eylemciler için yeni bir adres gösterdi; Cuma günü devlet tarafından düzenlenecek İran Devrimi’nin 32’ni Yıldönümü törenleri.



“Mısır ve Tunus’taki kahramanlara destek vermek isteyenler Cuma günü toplumun herkesiminden insanlarla birlikte yürümeliler”diyen Ejeh, dolaylı olarak muhalifleri de uyardı: “Halkımız uyanıktır ve gerkli olduğu takdirde sorumluluk almaktan kaçınmayacaklardır.”







