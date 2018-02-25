T24 LogoT24 Logo
Spor

İsviçre'ye altın madalya, Norveç'e tarihi rekor!

Büyük finalde Avusturya ise gümüş madalyanın sahibi oldu

25 Şubat 2018 16:29

İsviçre'nin zaferiyle sonuçlanan takım müsabakasında Norveç de bronz ile PyeongChang 2018'deki 38. madalyasıyla yeni bir rekora imza attı.

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları Alp disiplini takım finalinde İsviçre altın madalya kazandı.

Denise Feierabend, Ramon Zenhaeusern, Wendy Holdener ve Daniel Yule'nin yer aldığı İsviçre takımı, büyük finalde karşılaştığı Avusturya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Finalin üçüncü serisinde yarışan Wendy Holdener, daha önce slalomda kazandığı gümüş ve kombinede kazandığı bronz madalyanın ardından PyeongChang 2018'de koleksiyonuna bir de takım altını ekledi ve bir kış olimpiyatı organizasyonunda üç madalya kazanan tarihteki ikinci İsviçreli olmuştu. Bu başarıya daha önce Lillehammer 1994 Kış Olimpiyatları'nda Vreni Schneider ulaşmıştı.

Büyük finalde Avusturya gümüş madalyada kalırken, bronz madalyanın sahibini belirleyen küçük finalde ise Fransa ile 2-2 berabere kalmasına rağmen daha kısa sürede yarışı tamamlayan Norveç ise üçüncüğü elde etti. Böylece PyeongChang 2018'deki 38. madalyasını kazanan Norveç, Vancouver 2010 Kış Olimpiyatları'nı 37 madalyayla tamamlayan ABD'nin rekorunu kırdı ve "bir kış olimpiyatında en fazla madalya kazanan ülke" unvanının yeni sahibi oldu.

(Eurosport)

ETİKETLER

PyeongChang 2018Güney KoreKış OlimpiyatlarıİsviçreNorveçAvusturyaFransaAlp disiplinirekortarihibüyük final

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24