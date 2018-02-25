İsviçre'ye altın madalya, Norveç'e tarihi rekor!

İsviçre'nin zaferiyle sonuçlanan takım müsabakasında Norveç de bronz ile PyeongChang 2018'deki 38. madalyasıyla yeni bir rekora imza attı.

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları Alp disiplini takım finalinde İsviçre altın madalya kazandı.

Denise Feierabend, Ramon Zenhaeusern, Wendy Holdener ve Daniel Yule'nin yer aldığı İsviçre takımı, büyük finalde karşılaştığı Avusturya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Finalin üçüncü serisinde yarışan Wendy Holdener, daha önce slalomda kazandığı gümüş ve kombinede kazandığı bronz madalyanın ardından PyeongChang 2018'de koleksiyonuna bir de takım altını ekledi ve bir kış olimpiyatı organizasyonunda üç madalya kazanan tarihteki ikinci İsviçreli olmuştu. Bu başarıya daha önce Lillehammer 1994 Kış Olimpiyatları'nda Vreni Schneider ulaşmıştı.

Büyük finalde Avusturya gümüş madalyada kalırken, bronz madalyanın sahibini belirleyen küçük finalde ise Fransa ile 2-2 berabere kalmasına rağmen daha kısa sürede yarışı tamamlayan Norveç ise üçüncüğü elde etti. Böylece PyeongChang 2018'deki 38. madalyasını kazanan Norveç, Vancouver 2010 Kış Olimpiyatları'nı 37 madalyayla tamamlayan ABD'nin rekorunu kırdı ve "bir kış olimpiyatında en fazla madalya kazanan ülke" unvanının yeni sahibi oldu.

(Eurosport)