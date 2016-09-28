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Dünya

İsviçre'nin tamamında burka ve peçe yasaklandı

“Uzun zamandır ülke bu konu ile meşguldü nihayet bu soru kökünden çözülmüş oldu"

28 Eylül 2016 18:49

İsviçre'nin bazı kantonlarında uygulanan burka ve peçe, dün akşam İsviçre Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamayla tüm ülkede yasaklandı.

Sputnik’in haberine göre, İsviçre Ulusal Meclisi'nde dün akşam yapılan oylamayla, geçtiğimiz Temmuz ayında İsviçre'nin bazı kantonlarında uygulanan burka ve peçe kullanımı, 87 'evet' oyuyla kabul edilen karara göre ülkenin tamamında artık yasak.

Oylamadan sonra bu konuda konuşan ve bunu gündeme getiren İsviçre Halk Partisi (SVP) milletvekili Walter Wobmann, "Uzun zamandır ülke bu konu ile meşguldü nihayet bu soru kökünden çözülmüş oldu" dedi.

 

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