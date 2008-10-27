İsviçre'nin kralı belli!



İsviçre'nin Basel kentinde sona eren Davidoff Swiss Indoors Tenis Turnuvası final mücadelesinde, dünyanın iki numaralı raketi İsviçreli Roger Federer, Arjantinli David Nalbandian'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, şampiyon oldu.



İki sette de rakibine üstünlük sağlayan İsviçreli raket, evinde rahat bir galibiyete uzanarak, şampiyon oldu.



Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Açık'ta ise son dönemlerin çıkış yakalayan raketi İskoç Andy Murray, Kazak tenisçi Andrey Golubev'i 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek, şampiyon oldu.









