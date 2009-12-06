'İsviçre'nin dini imanı para'

T24 - Referandumla minare yasağı uygulayan İsviçre hakkında konuşan İlber Ortaylı İsviçrelilerin yabancılara sadece paraları için hoşgörü gösterdiğini ifade etti.



Topkapı Sarayı Müze Müdürü Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsviçre’nin referandumla minare inşasını yasaklamasının kendisini hiç şaşırtmadığını söyledi. Swiss Otel’de düzenlenen Japon Milli Günü’ne katılan Ortaylı, Vakit’in sorularını cevapladı.



İsviçre’deki referandumdan minare yasağı çıkması ile “Kalvinizm” arasında ilgi olduğunu dile getiren Ortaylı, “İsviçre toplumu bağnaz Protestan Kalvinisttir. Bunlardan başka türlüsü de beklenmez” dedi.



İsviçrelilerin yabancılara sadece paraları için hoşgörü gösterdiğini ifade eden Ortaylı, “Bunlar isterler ki, yabancılar paralarını İsviçre bankalarına yatırsınlar, evlerinde otursunlar, hayata fazla karışmasınlar” diye konuştu.



İsviçre Dışişleri Bakanı Michelle Calmy Rey’in referandum sonucu ile ilgili, Şoke oldum” sözlerini de “palavra” olarak nitelendiren Ortaylı, “Şoke olmuşmuş, neye şoke oldun; Dışişleri Bakanısın kendi toplumunu tanımıyor musun” dedi. Ortaylı, tepkiler üzerine İsviçre’den gelen, “telafi edilir” sözlerinin de siyaseten yapılmış açıklamalar olduğunu ifade ederek minare yasağından geri dönüş olacağına inanmadığını kaydetti.