İsviçre'nin derdi 'tarafsızlığını' korumak

İsviçre, "tarafsızlığı"nı bozacağı endişesiyle Avrupa Birliği'nin Somali açıklarındaki korsanlık faaliyetlerine karşı mücadelesine katılmama kararı aldı.



İsviçre meclisinin alt kanadı Ulusal Konsey'de, Aden Körfezi'ndeki AB operasyonlarına 30 kişilik bir İsviçre birliği gönderilmesi önerisine yapılan itiraz, 81'e karşı 102 oyla kabul edildi. Asker göndermeme kararı, daha sonra meclisin üst kanadı Eyaletler Konseyi'nde de kabul edildi.

Milletvekilleri, ayrıca oylama öncesi görüşmelerde bir kara ülkesi olan İsviçre'nin savaş gemisi olmadığına da dikkati çektiler. Hükümet, Avrupalı komşularıyla ilişkilerini geliştirmek üzere Somali açıklarındaki AB misyonuna katılmayı teklif etmişti.

Milliyetçi İsviçre Halk Partisi Sözcüsü Martin Baltisser ise, bu olayla ülkesinin muharip operasyonlara katılmış olacağını ve bunun da açıkça tarafsızlık statüsüyle çeliştiğini söyledi.

Tarafsızlığı bir ulusal kimlik niteliği taşıyan, son iki yüzyıldır uluslararası çatışmalara girmekten kaçınan İsviçre, son yıllarda bazı BM barış gücü operasyonlarına cüzi sayıda asker temin etmişti.

Avrupa Birliği'nin "Atalanta Operasyonu" adını verdiği Somali açıklarındaki korsanlarla mücadelesi kapsamında, bölgede yük gemilerini ve yardım malzemelerini korumak üzere 10 savaş gemisi ile birkaç devriye uçağı görev yapıyor.