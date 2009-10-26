İsviçreli yatırım gurusu İstanbul'a geliyor

Garanti Masters Özel Bankacılık, İsviçreli yatırım gurusu krizi 2007'de öngörebilen Marc Faber'i 3 Kasım'da yeniden ağırlayacak



Garanti Masters Özel Bankacılık, "krizleri önceden bilen" Dr. Marc Faber'i İstanbul'da ikinci kez ağırlayacak. Garanti Masters Özel Bankacılık'tan cuma günü yapılan açıklamada, İsviçreli yatırım gurusu Faber'in, 3 Kasım'da İstanbul'da konferans vereceği belirtildi. Katılımcıların, Faber'in gelişmiş ülkelerin genişlemeci para politikalarının ve yüksek bütçe açıklarının finansal piyasaları nasıl etkileyeceği konusundaki görüşlerini ve ekonomileri önümüzdeki dönemde bekleyen zorluklarla ilgili yorumlarını dinleme fırsatı bulacağı kaydedildi. 1987'de ünlü Kara Pazartesi'yi, 1990'da Japon piyasalarındaki yükselişi ve 1997-1998 Asya Krizi'ni öngören Faber, 2007'de yine Garanti Masters Özel Bankacılık'ın davetlisi olarak verdiği konferansta, piyasaların bugünüyle ilgili açıkladığı öngörülerinde de haklı çıkmıştı.



Bugünkü krizi 2007'de öngördü



Faber, 2007'deki konferansında, ABD'deki mortgage sorununun büyüyerek dünya ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söylemiş, altın ve petrol fiyatlarının yükseleceğini, ABD Merkez Bankası'nın (FED) para basmaya devam edeceğini ve faiz indirimine gideceğini öngörmüştü. Altının, Mart 2007'de 653 dolar olan ons fiyatı, halen bin doların üzerinde seyrediyor. Mart 2007'de 67.24 dolar olan petrol fiyatları ise Temmuz 2008'de 145 dolara kadar yükseldi. Mart 2007'de yüzde 5,25 olan FED politika faizi ise halen yüzde 0,25 seviyesinde bulunuyor. "Karşıt yatırım bakışı" ile yatırım seminerlerinin aranan konuşmacısı olan ve Amazon.com'un en çok satanlar listelerine giren "Tomorrow's Gold Asia's Age of Discovery" kitabının yazan Faber, çeşitli yatırım fonlarının ve firmaların yönetim kurulunda yer alıyor.





