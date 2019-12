İsviçreli UBS zengin ABD’lilerin ismini sakladı

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, ABD'li yetkililerin vergi kaçırmak için bu bankadaki gizli hesapları kullandığından şüphelendiği on binlerce varlıklı Amerikalı müşterisinin ismini, ABD yönetimine vermeyi reddetti.



UBS Küresel Varlık Yönetimi Baş Mali Görevlisi Mark Branson, ABD Senatosu Daimi Soruşturma Alt Komitesi'nde, ABD vergi yasalarını ihlal ettikleri için derin üzüntü duyduklarını, ancak ABD Ulusal Gelir İdaresi'nin (IRS) araştırdığı müşterilerinin isimlerini verme niyetinde olmadıklarını söyledi.



IRS'nin, UBS'de ABD'lilere ait yaklaşık 48 bin hesabı öğrenmek için sürüncemeli mahkeme süreci yerine diplomatik çözüm bulması çağrısında bulunan Branson, "UBS, İsviçre yasalarına göre çalışanlarını ciddi suç soruşturması riskine maruz bırakacak şekilde IRS'ye bilgileri açıklayamaz. IRS, bu diplomatik sorunu ne yapıcı ne de uygun olmayan bir mahkemede çözmeye çalışıyor" dedi.



Senato Daimi Soruşturma Alt Komitesi Başkanı Carl Levin ise yaptığı konuşmada, "Sizin (Mark Branson) yanıtlarınız bana gereksiz yere baştan savma gibi gözüktü. Sizin bankanızla sorunlarımız var, ayrıca İsviçre'nin gizlilik yasalarıyla ciddi sorunlarımız var" dedi.



"Sizin yasanızı değiştiremeyebiliriz, ancak burada bir yasa çıkarabilmek için her şeyi yapacağız. Umarım bu mesajı bankanıza iletirsiniz" diyen Levin, UBS'nin şimdiye kadar kendilerine 300 Amerikalının ismini verdiğini ifade etti.



Levin, "Dünyanın geri kalanı, vergi kaçakçılığını görmezden gelen vergi cenneti bu offshore hesaplardan ve vergi kaçakçılığından kar etmek için finansal kurumlara, hukukçulara, muhasebecilere ve diğerlerine izin verilmesinden usandı" diye konuştu.



Demokrat Partili Levin'in başında bulunduğu alt komite, yıllardır vergi kaçakçılığı için kullanılan offshore hesapları inceliyor.



UBS, geçen ay Amerikalı müşterilerinin varlıklarını ABD hükümetinden gizlemelerine yardımcı olduğunu belirterek, ABD yönetimine 780 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. UBS, ayrıca bazı Amerikalı müşterilerinin isimlerini ABD yönetimine vermişti.



Dünyadaki 7 trilyon dolarlık gizli hesapların üçte birini elinde bulunduran İsviçre bankacılık sektörü için gizlilik hayati önem taşıyor.



İsviçre yasalarına göre, sahte belge düzenleyerek vergi kaçırmak, bankacılık sırrını kaldırmak için yeterli bir gerekçe olsa bile vergi ödememek için beyanda bulunmamak bu kapsamda sayılmıyor.



ABD'nin offshore hesapları nedeniyle her yıl 100 milyar dolar gelir kaybı olduğu tahmin ediliyor.