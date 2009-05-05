İsviçreli UBS, 1,75 milyar dolar zarar etti

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, küresel finansal krizin yol açtığı kayıplar nedeniyle ilk çeyrekte 1,75 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. UBS, geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 9,6 milyar dolar zarar etmişti.



Ancak geçen yılın son çeyreğinde 8,3 milyar dolar zarar ettiği dikkate alındığında, bankanın zararında önemli bir düşüş görülüyor.



Kayıpların riskli yatırımlardan doğan zararlardan kaynaklandığını belirten banka, ilk çeyrekte müşterilerin hesaplarından para çekmeyi sürdürdüklerini kaydetti.



Bu yılın ilk çeyreğinde piyasalarda kısmen düzelme görüldüğü, ancak reel ekonominin kötüleşmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "gelecek çeyreklerde krediyle ilgili provizyonlarda olumsuz etkilerin olması bekleniyor. Piyasalarda bozulma devam edecek ve UBS için görünüm konusunda ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz" denildi.



Finansal krizden ve ABD'nin, ABD'li müşterilerin hesaplarıyla ilgili soruşturma açmasından önemli ölçüde etkilenen UBS'nin, üst yöneticisi ve bazı üst düzey yetkilileri geçen yıl 18,4 milyar dolar zarar ettikten sonra değişti.



Mart ayı sonu itibariyle 76 bin 200 kişiye istihdam sağlayan UBS, geçen ay gelecek yıla kadar 8,700 personeli işten çıkaracağını açıklamıştı.



UBS'nin rakibi Credit Suisse ise ilk çeyrekte 1,75 milyar dolar kar ettiğini bildirmişti.



