İsviçreli firmaya 10 bin ton ağırlığında bakır yerine kaldırım taşı gönderdiler: Böyle bir olayı yapacak zekâm yok

İsviçreli bir firmaya, 10 bin ton ağırlığında 326 konteyner külçe bakır yerine, kaldırım taşı gönderen 14 kişinin mahkemede verdiği ifadeler ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin “Böyle bir olayı yapacak ne maddi gücüm ne de zekâm vardır” dediği sorgu işlemi sonrası 11 kişiye ev hapsi verildiği, diğer üç kişinin de adli kontrolsüz serbest kaldığı öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, cirosu 120 milyar doları bulan Mercuria Energy şirketine, 36 milyon dolarlık bakır yerine, bakır rengine boyanmış kaldırım taşları gönderildi. Şüphelilerden Muammer K. (35) ifadesinde, kaldırım taşları için fiyat teklifleri aldığını söyledi. K., bu talebin, satışı yapan Bietsan Bakır’ın sahibi Hasan K.’den (38) geldiğini söyledi. “Eşyaya göz ucuyla baktım” diyen Çağrı K. ise “Bakır mı dediler ben de ‘bakır’ dedim” diye konuştu. Orhan M. (27) ise “Muammer Bey bana kaldırım taşına ihtiyacı olduğunu söyledi. Böyle bir olayı yapacak ne maddi gücüm ve ne de zekâm vardır” dedi.

Dolandırıcılık işleminde hesabı kullanılan Ramazan Ö. (52)’nin avukatı ise dikkat çekici bir savunma yaptı. Avukat Recep Çakır savunmasında, “Müvekkilimin, asıl faillerle cezaevine girmesi durumunda baskı ve tehditlerle karşılaşacağından endişe etmekteyiz” dedi.

TIR şoförlerinden birinin olay yerinde gördüğünü söylediği Uncular Metal’in sahiplerinden Soner Ç. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Bir diğer şüpheli Tayfun G. ise, “Evraklara bakmadan imzaladım” dedi.