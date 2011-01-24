-İSVİÇRELİ ESKİ BANKACI ELMER TUTUKLANDI ZÜRİH (A.A) - 24.01.2011 - Wikileaks sitesine İsviçre'deki bir bankanın 2 bin mudisine ait gizli hesapla ilgili bilgileri veren İsviçreli eski bankacı Rudlof Elmer tutuklandı. İsviçre'nin ATS ajansının haberine göre, Elmer'in avukatı Ganden Tethong Blattner, Julius Baer bankasının Caiman adaları şubesinin eski sorumlusu olan müvekkilinin, kanıtları imha riski ve suçluluğundan kuvvetli kuşku duyulması dolayısıyla önceki gün tutuklandığını belirtti. Avukat, gizli hesaplarla ilgili bilgileri Wikileaks'e verdiği için tutuklanan Elmer'in, Zürih Kanton Mahkemesinin kararını temyize götüreceğini bildirdi. 2002'de görevinden alınan 55 yaşındaki eski bankacı, geçen çarşamba Zürih'te görülen ilk duruşmada, bankacılık sırlarının gizliliğini birden fazla kez ihlal ettiği gerekçesiyle tecilli para cezasına çarptırılmış, duruşmadan çıkışında Zürih polisi tarafından bir kez daha gözaltına alınmıştı. Elmer, Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange'a geçen hafta 2 bin kişi ve şirkete ait gizli hesapla ilgili bilgilerin bulunduğu iki CD teslim etmişti. Wikileaks, bu belgelerin iki hafta içinde yayınlanabileceğini açıkladı.