-İSVİÇRELİ ESKİ BANKACI, ASSANGE'A GİZLİ HESAP BİLGİLERİNİ VERDİ ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Eski bir İsviçreli bankacı, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a İsviçre'de gizli banka hesabı bulunan 2 bin kişi ve şirketin hesaplarıyla ilgili ayrıntıların bulunduğu bir CD teslim etti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, CD'yi Londra'da Assange'a veren eski bankacı Rudolf Elmer, bir bankadan bilgi çalmak suçlamasıyla çıkacağı mahkemeye katılmak üzere İsviçre'ye gitmeden önce, toplu vergi kaçırmaları ayrıntılarıyla ifşa etmek istediğini söyledi. Gizli banka hesaplarının sahiplerini belirtmeyen Elmer, CD'de 40 civarında politikacı hakkında bilgi bulunduğunu açıkladı. İsviçre'nin en büyük özel bankalarından Julius Baer bankasının eski bir yöneticisi olan Elmer, The Observer'a yaptığı açıklamada, CD'de işadamları, çokuluslu şirketler ve "sanatla geçinen" insanlar ile Britanya, Amerika, Almanya, Avusturya, Asya ve "her yerden" isimler bulunduğunu söyledi. Assange'a CD'yi Londra'daki Frontline Kulübü'nde teslim eden Elmer, toplumu eğitmek için bu bilgileri ifşa ettiğini belirterek, "Bankacı olarak, eğer birisi yanlış bir şey yaptıysa ayağa kalkma hakkım olduğunu düşünüyorum. Sisteme karşıyım. Sistemin nasıl yürüdüğünü ve günden güne nasıl iş yapıldığı biliyorum. Bu bakış açısından, toplumun bildiklerimi bilmesini istedim. Bu toplumumuza zarar veriyor" dedi. Şu an İsveç'e iadesiyle ilgili hukuk mücadelesi veren Julian Assange da, teyit edildikten sonra isimlerin Wikileaks'in web sitesinde iki hafta sonra yayınlanabileceğini belirterek, Julius Baer bankasıyla 2008'de şöhreti tavan yaptığında da bir konuyla ilgili uğraştıklarını, bunun kendileri için yeni bir olay olmadığını söyledi.