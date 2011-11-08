-İsviçreli Credit Suisse müşterilerinin ismini verecek ZÜRİH (A.A) - 08.11.2011 - İsviçreli Credit Suisse bankası, vergi kaçırdığından şüphelendiği Amerikalı müşterilerinin isimlerini ABD Ulusal Gelir İdaresine (IRS) vereceğini bildirdi. Credit Suisse antetli ve bankanın yöneticileri Michel Ruffieux ile Stephan Gussman'ın imzalarının bulunduğu 2 Kasım 2011 tarihli mektupta, IRS'nin resmi başvurusunu takiben Amerikalı müşterilerin isimlerini ve hesap bilgilerini IRS'ye vereceği belirtildi. Son yıllarda vergi kaçırdığından şüphelenen ABD yönetimi, Credit Suisse dahil çok sayıda İsviçreli bankayla ilgili soruşturma açmıştı.