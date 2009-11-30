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Dünya

İsviçreli Bakan: Karar mahkemeden dönebilir

30 Kasım 2009 21:32

İsviçre Adalet Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf, minare kararının derhal yürürlüğe gireceğini, ancak bunun mahkemeden dönebileceğini söyledi.

Widmer-Schlumpf, Zürih'te yayımlanan Blick gazetesinde yer alan demecinde, "Yasak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı" dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararlarında bu sözleşmeyi de esas alıyor.

Blick gazetesine göre bakan, yasağın BM çerçevesindeki insan hakları belgelerine de aykırı olduğuna, İsviçre'nin bu sözleşmelerde de taraf olduğuna dikkati çekti.

AP ajansı, hukukçuların, yasağın İsviçre anayasasına uygun olup olmadığını da tartıştıklarını kaydetti.

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