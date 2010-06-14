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Spor

İsviçre'den vuvuzela antrenmanı

İsviçre Milli takımı, kupa boyunca tribünlerde yankılanan vuvuzela seslerine alışmak için değişik bir yöntem uyguluyor.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan İsviçre Milli takımı, kupa boyunca tribünlerde yankılanan vuvuzela seslerine alışmak için değişik bir yöntem uyguluyor.



Takımın Teknik Direktörü Ottmar Hitzfeld, İsviçreli taraftarlara çağrıda bulunarak takımın antrenmanlarına vuvuzelalarıyla gelmelerini istedi.

Oyuncularının, rahatsız edici bir ses çıkaran geleneksel Güney Afrika çalgısı vuvuzelanın sesine alışmasını isteyen Hitzfeld, taraftarların vuvuzelalarıyla mümkün olduğunca çok gürültü yapmalarını talep etti.

İsviçre, grupta ilk maçını Çarşamba günü İspanya ile oynayacak.

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