İsviçre'den vuvuzela antrenmanı

T24

Takımın Teknik Direktörü Ottmar Hitzfeld, İsviçreli taraftarlara çağrıda bulunarak takımın antrenmanlarına vuvuzelalarıyla gelmelerini istedi.Oyuncularının, rahatsız edici bir ses çıkaran geleneksel Güney Afrika çalgısı vuvuzelanın sesine alışmasını isteyen Hitzfeld, taraftarların vuvuzelalarıyla mümkün olduğunca çok gürültü yapmalarını talep etti.İsviçre, grupta ilk maçını Çarşamba günü İspanya ile oynayacak.