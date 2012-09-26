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Dünya

İsviçre'den sigara yasağına 'hayır'

Cenevre’de yayımlanan La Tribune de Geneve gazetesi bazı kantonlarda yasağa karşı çıkanların oranın yüzde 70 olduğunu duyurdu.

26 Eylül 2012 01:06

 

İsviçreliler, kamuya açık olan kapalı yerlere sigara yasağına karşı çıktı

İsviçre 'de, 25 kantonda yapılan referandumda yalnızca Cenevre’de yasağın sıkılaştırılmasını isteyenlerin oranı yüzde 48 oldu. Oteller, restoranlar ve barlarda tiryakiler için ayrılan bazı odalarda sigara içilebiliyor. İki yıl önce artırılan kısıtlamalar, tütün şirketlerinin lobi faaliyetleri sonucu gevşetilmişti.

Cenevre’de yayımlanan La Tribune de Geneve gazetesi bazı kantonlarda yasağa karşı çıkanların oranın yüzde 70 olduğunu duyurdu.

Cenevre ile birlikte yedi farklı kantonda kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik kısıtlamalar diğer kantonlara göre daha katı.

 

Otelcilik Derneği referandumun sonucunudan memnun

 

Referandumdan ‘hayır’ oyu çıkmasından memnuniyet duyduklarını belirten İsviçre otelcilik derneği Hotelleriesuisse ‘evet’ oyunun yatırımları olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

 

İsviçre Sosyalist Parti ise sigara yasağına yönelik kısıtlamaların genişletilmemesinden üzüntü duyduğunu belirtip ‘pasif içiciliğin’ önüne geçilemediğini belirtti.

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