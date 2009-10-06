Türkiye ile Ermenistan arasındaki protokolün imza töreninin yapılacağı yeri ve tarihi dün duyurması beklenen İsviçre’den ses çıkmadı. Bunda diasporanın tepkisinin etkili olduğu tahmin ediliyor.



Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesini hedefleyen protokol için imza töreninin yapılacağı tarih, yer ve katılımcıları dün resmen duyurması beklenen İsviçre, bu açıklamayı yapamadı. Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin dün akşam saatlerinde, imza töreninin 10 Ekim Cumartesi günü Zürih’te yapılacağını resmen duyurmasını bekliyordu. Ancak beklenen açıklama gelmedi. Türk diplomatik kaynaklar şu değerlendirmede bulundular: “Nedenini tam olarak bilmiyoruz. Bizimle herhangi bir temas olmadı. Bu açıklamada sadece yer ve zaman ile katılımcılar belirtilecekti. Açıklama, üzerinde tartışılacak bir metin değil. Ancak Türkiye ile yakınlaşmaya diasporadan destek arayışına çıkan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’a, diasporanın radikal kanatlarından sert tepkiler var. Hürriyet gazetesinin haberine göre, İsviçre, Ermeni diasporasının tepkilerini yumuşatmak ve gereken lojistik desteği tam olarak hazırlayamadığı için açıklamayı geciktirmiş olabilir. Bu törene Minsk Grubu, ABD ve AB’den de temsilcilerin katılması düşünülmüştü. Ancak bu katılımların ‘iki ülkeye yönelik baskı var’ diye algılanmasını önlemek için, törenin iki ülke ile arabulucu ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılmasında karar kılınmıştı.



Şaşırtan bilgi



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, dün bakanlıkta kurmaylarıyla yaptığı bir toplantı sırasında İsviçre’nin açıklama yapmadığını öğrendi ve şaşırdı. Bizim programımızda bir değişiklik yok. Davutoğlu, 10 Ekim akşamı Zürih’te olacak. TSİ 18.00 sıralarında protokole imzayı attıktan sonra da İsviçre’den ayrılacak. İsviçre’nin yarın (bugün) gereken açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Ankara ve Erivan’ı ilgilendiren bir kriz ortamı olduğunu düşünmüyoruz.”



Nalbandyan: Kararlıyız



Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, dün Erivan’da Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Türkiye ile diplomatik ilişki kurulması konusunda ilerleme kaydetmeye kararlı olduğunu söyledi. Nalbandyan, “Tüm süreç boyunca kararlıydık, diplomatik ilişki kurulması konusundaki tıkanıklığı gidermek için önden yürümeye kararlıyız. Türk yetkililerin de gelecek gün ve aylarda aynı iradeyi göstereceğini umuyoruz” dedi.



