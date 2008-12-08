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Dünya

İsviçre'den insan hakları için yeni oluşum

İsviçre hükümeti tüm dünyada insan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yeni bir örgüt kuruyor

08 Aralık 2008 02:00

İsviçre hükümeti tüm dünyada insan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yeni bir örgüt kuruyor.

İnsan Hakları Gündemi adını taşıyan örgüt önümüzdeki 10 yıl içinde İnsan Hakları Dünya Mahkemesi kurulmasını da öngörüyor. Yeni örgütün eş başkanlığını Mary Robinson yapacak

Yeni örgütün çalışmalarını 8 kişilik bir kurul yönlendirecek. Kurulun eşbaşkanlığına Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun eski başkanlarından Mary Robinson atandı.

Robinson, son 10 yılda tüm dünyada etnik temizlik ve soykırımlar yüzünden insan haklarında büyük bir gerileme yaşandığını söyledi. Eski BM yetkilisi, halen milyonlarca kişinin yolsuzluk, yoksulluk, savaş ve baskıcı rejimler yüzünden insanlık onuruna sığmayan koşullarda yaşadığına da dikkat çekti.

Robinson, 11 Eylül saldırıları sonrasında artan güvenlik ihtiyacının işkenceyi engelleyen temel standartları da erittiğine dikkat çekti. Robinson, terörle mücadele adı altında insanların yargılanmadan hapsedildiğini, işkence gördüğünü söyledi.

İnsan Hakları Gündemi adlı oluşum, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlamasının 60’ıncı yıldönümünü anma amacıyla başlatılıyor.

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