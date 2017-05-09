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Dünya
Deutsche Welle

İsviçre'den Erdoğan'ı hedef gösteren pankartla ilgili karar

Pankartı açan kişi ya da kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı

09 Mayıs 2017 11:37

İsviçre'de "Erdoğan'ı öldürün" yazılı pankartın açıldığı gösterinin organizatörleri hakkında cezai işlem yapılmamasına karar verildi. Zürih kentinde yayımlanan Neue Zürcher Zeitung'un (NZZ) haberine göre, gösterinin düzenlendiği Bern kentindeki belediye yetkilileri, organizatörlerin gösteri yasasını ihlal etmediğine karar verdi. Pankartı açanlar hakkındaki soruşturma ise sürüyor

Gazetedeki haberde açıklamalarına yer verilen Bern Emniyet Müdürü Marc Heeb, binlerce kişinin katıldığı bir gösterinin organizatörlerinin, pankart açan birkaç protestocuya müdahale etmesinin beklenemeyeceğini belirtti. NZZ gazetesi, buna karşın Bern Savcılığının pankartı taşıyan protestoculara ve şiddeti teşvik ettiğinden şüphelenilen kişilere karşı başlattığı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Türkiye de soruşturma başlatmıştı

İsviçre'nin Bern kentinde Mart ayı sonunda düzenlenen ve Türk hükümetinin politikalarının eleştirildiği mitingde, siyah fon üzerine hazırlanmış afişte başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafının yanında, "Erdoğan'ı öldürün" yazarken, alt satırında da "kendi silahlarıyla" ifadesi yer alıyordu.

Federal Parlamento binası önündeki meydanda düzenlenen gösteride açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankart, Ankara'nın sert tepkisine neden olmuştu.

Olayın ardından İsviçre'nin Ankara'daki Geçici Maslahatgüzarı Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsviçreli mevkidaşını telefonla arayarak tepkisini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılan pankarta yönelik tepkisini, "İşte bugün İsviçre Parlamentosu'nda bakıyorsunuz, ileri derecedeki aşırı terör örgütleri, parlamento dikkat edin, orada benim resmimi koyuyor, yanında da şakağıma silah dayıyor. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre. Bunun tabii benzerlerini Almanya'da gördük, Hollanda'da gördük, Belçika'da gördük, görmeye devam ediyoruz" sözleriyle göstermişti.

Pankartı açan kişi ya da kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP/CÖ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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