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İsviçre'den Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta soruşturma

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'a "duyulan rahatsızlığı" dile getirmişti

27 Mart 2017 01:53

İsviçre'nin başkenti Bern’de Parlamento Meydanı'nda düzenlenen bir mitinge Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef gösteren pankart hakkında soruşturma başlatıldı.

İsviçre resmi haber ajansına göre, Bern-Mitteland bölge savcılığı, siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin soruşturma açtı.

Başkent Bern'in güvenlik müdürü Reto Nause de soruşturma başlatıldığını doğruladı. Nause, soruşturmanın mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle başlatıldığını açıkladı.

Büyükelçi çağrıldı

Pankarta ilişkin olarak İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış,  duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Dışişleri açıklaması

 Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"İsviçre'nin başkenti Bern'de terör örgütü PKK mensupları ve İsviçre'deki destekçileri tarafından düzenlenen gösteride açılan bir pankart ile Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedilmesi için alenen çağrıda bulunulduğu tespit edilmiştir. Şiddet ve teröre açıkça teşvik içeren bu gösteriye izin verilmiş olmasını protesto ettiğimiz ve söz konusu suç karşısında derhal adli tedbirler alınmasını istediğimiz İsviçre'nin Ankara'daki Geçici Maslahatgüzarı Bakanlığımıza çağrılmak ve İsviçre makamları nezdinde de Bern Büyükelçiliğimizce girişimde bulunulmak suretiyle İsviçre tarafına bildirilmiştir. İsviçre federal ve yerel makamlarının bu aleni suç konusunda atacağı adli ve idari adımlar, Bakanlığımızca yakından takip edilecek olup bu konudaki girişimlerimiz sürdürülecektir."

 

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