İsviçre'den ensest ilişkiye onay

T24 - İsviçre, ensest ilişki konusundaki yasaları demode olduğu gerekçesiyle iptal etmeye hazırlanıyor. İsviçre Senatosu'nun hazırladığı yasa taslağına göre, aynı aile üyelerinin kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesi artık suç sayılmayacak.

İsviçreli yetkililer, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi halinde, aile içindeki çocukların cinsel taciz ve pedofiliyle ilgili yasalar çerçevesinde korunmaya devam edeceğini söyledi.

Yeşiller partisi milletvekillerinden Daniel Vischer, iki yetişkin insanın, akraba olsalar dahi, kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesinde bir sakınca görmediğini söyledi.

Hırıstiyan Halk Partisi'nden Barbara Schmid Federer ise Senato'dan yapılan teklifin "tamamen iğrenç" olduğunu ifade etti.

İsviçre'de 1984'den bu yana sadece 3 ensest ilişki vakası görüldü



