İsviçre'den ABD'ye 1 milyar dolar tazminat

Deepwater Horizon petrol platformunun işletmecisi Transocean tazminat konusunda ABD hükümetiyle anlaşmaya vardı.

İsviçre kökenli firma, çiğnediği kanunlardan dolayı 400 milyon dolar para cezası ve 1 milyar dolar tazminat ödeyecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, BP tarafından kiralanan petrol kulesi 20 Nisan 2010 yılında patlayınca 11 çalışan hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından gerçekleşen petrol sızıntısı Meksika Körfezi'ne zarar vermiş ve Amerika tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birine yol açmıştı.

BP de Kasım ayında Amerika hükümetiyle vardığı anlaşma uyarınca 4,5 milyar dolar tazminat ödeyecek. Bunun 1,26 milyar dolarlık bölümü yasal cezaları kapsıyor. ABD Kimyasal Güvenliği Kurulu'nun 2012 yılının Temmuz ayında yayınladığı rapor, hem BP, hem de Transocean'ın emniyet kurallarının yetersiz olduğunu belirtmişti.

Şirketler, bir sorun olduğuna dair çalışanları uyaracak negatif basınç deneyinin kimin sorumluluğu olduğu konusunda birbirlerini suçlamıştı.

Transocean'ın Adalet Bakanlığı'yla vardığı anlaşmanın bir hakim tarafından onaylanması gerekiyor. Tazminat anlaşması uyarınca şirketin güvenlik ve acil durum işlemlerini geliştirmesi gerekiyor. ABD Başsavcısı Eric Holder, "Transocean hakkındaki cezai suçlamaların ve hukuk davalarının bir sona bağlanmış olması, bizi Deepwater Horizon felaketinin yol açtığı insani, çevresel ve ekonomik zararın telafisine bir adım daha yaklaştırdı." dedi.

1,4 milyar dolarlık tazminat çevresel projelerde ve sızıntıların önlenmesi yolunda eğitim programlarında kullanılacak.

Transocean firmasıysa yaptığı açıklamada "Şirketimizin hissedarları ve çalışanlarının yararına olduğunu düşündüğümüz bu önemli anlaşmalar, kazayla ilgili belirsizlikleri de ortadan kaldırdı" dedi.

Şirket tazminatı beş yıl boyunca taksitle ödeyecek.

BBCTürkçe