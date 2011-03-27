-İSVİÇRE'DEKİ ÇIĞDA 4 KİŞİ ÖLDÜ CENEVRE (A.A) - 27.03.2011 - İsviçre'de, 3730 metrelik Velan dağında çığ altında kalan 4 kişi öldü, 5 kişi yaralı kurtarıldı. İsviçre polisi, 11 kişilik gruptan kendini kurtarmayı başaran bir kişinin yardım çağrısıyla olay yerine gelen kurtarma görevlileri ve köpeklerin, 3 kişinin cesedine ve 6 yaralıya ulaştıklarını, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin de burada hayatını kaybettiğini belirtti. Dağcıların Fransız uyruklu olduklarını bildiren polis, bir kişinin ise halen kayıp olduğunu, zamana karşı yarıştıklarını kaydetti.