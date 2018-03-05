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Dünya

İsviçre'deki Türk hesaplarında 3,2 milyon dolarlık soygun

Paralarını bir bankanın fonunda tutan Türk müşterilerinin hesabından 3.2 milyon dolar çalındığı iddia ediliyor

05 Mart 2018 23:47

İngiliz HSBC Holdings Plc’in İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan özel bankacılık biriminde görevli bir fon yöneticisi, zengin Türk müşterilerinin hesaplarından 2 yılda 3,2 milyon doları kendi hesabına geçirmekle suçlanıyor.

Habertürk'ün Tribune de Geneve gazetesindeki polis ifadelerine dayandırdığı habere göre, ismi polis tarafından gizli tutulan bankacının tek seferde bir hesaptan 10 bin İsviçre Frankı’nı aşmayan meblağlar çektiği için olayın uzun süre tespit edilemediği öne sürülüyor.
 
İddiaya göre fon yöneticisi Cenevre’ye müşterisinin geldiğini belirterek gişelerden nakit para çekiyor ve ardından da sahte imzalarla işlemlerini müşterilerinden gizliyordu.
 
Eski çalışanla ilgili dolandırıcılık iddiası ise yüksek meblağlı bir işlemin şüphe çekmesi üzerine ortaya çıktı. HSBC sözcüsü Michael Spiess yaptığı açıklamada, bu yüksek meblağ nedeniyle şüpheler oluştuğunu, derhal iç soruşturma başlattıklarını, çalışanın iş akdini de feshederek yetkili mercilere bildirdiklerini belirtti.
 
Cenevre polisi tarafından sorgulanan memur, savcılık tarafından da sahtekarlık ve güveni kötüye kullanmakla suçlandı. Öte yandan bu olayın patlak vermesinden sonra Fon‘da parası bulunan Türkler arasında panik yaşandığı da öğrenildi.
 
 

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