İsviçre’deki paralar artık gizli değil

Halk arasında yıllardır konuşulan “Paraları İsviçre’deki hesaplara aktarıyormuş. Falancanın orada muazzam parası varmış. İsviçre’deki hesaplar gizli olduğu için kimse öğrenemiyormuş” gibi sözler artık tarih oldu. Nedenine gelince, İsviçre’deki hesaplar bir süredir gizlenemiyor. Türkiye ile İsviçre arasında yapılan “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” ve buna bağlı “Bilgi değişimi” yürürlüğe girdi.

Öteden beri devam eden uygulamaya göre, bir Türk vatandaşının veya şirketinin, İsviçre’de hesabı varsa, çok istisnai durumlar dışında, İsviçre bankaları Türkiye’ye bilgi vermiyordu. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, Türkiye ile İsviçre arasında, yukarıda belirtilen anlaşmalar yürürlüğe girdi. Türkiye Maliyesi, Türklerin İsviçre’deki (2013 ve izleyen yıllara ait) mevduatları, temettü gelirleri ve diğer gelirleri hakkında, İsviçre’den bilgi alabilecek. Başka bir anlatımla, İsviçre’deki hesaplar ve diğer gelirler artık gizlenemeyecek. Bu anlaşmaların yürürlüğe girmesi, İsviçre’de Türklere ait hesapların off-shore ülkeler ağırlıklı, başka ülkelere kayması sonucunu doğurdu.

İsviçre'nin Türklere vergi iadesi

İsviçre'deki mevduatlar

Şükrü Kızılot’un Hürriyet’teki haberine göre, İsviçre ve diğer ülkelerde faiz geliri elde eden Türkler, bu gelirlerinin 2013’de 1.390 TL’yi, 2014’de 1.400 TL’yi aşması durumunda, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bu gelirlerini beyan etmek zorundalar (GVK Md.86/1-d).

Ayrıca faiz üzerinden ödedikleri vergileri beyanname üzerinden mahsup hakları bulunmaktadır. Ancak fazla ödenen verginin Türkiye’de iade imkanı bulunmamaktadır (GVK Md.123).

İsviçre’de faiz geliri elde eden Türkler, Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan “Mukimlik belgesi” alırlarsa, İsviçre’de faiz gelirleri üzerinden kaynakta yüzde 10’dan fazla yapılan vergi kesintisi varsa, bunun iadesini İsviçre’den talep edebilecekler. Ancak İsviçre’de banka mevduatlarına, neredeyse hiç faiz verilmiyor. Bazı vadeli hesaplara ise yıllık yüzde 0,35 gibi düşük bir faiz veriliyor. Bu yönüyle baktığımızda, İsviçre’de mevduatı bulunan Türkler, ciddi bir faiz geliri elde etmiyorlar. O nedenle çok kişi için İsviçre’den vergi iadesi olayında, atılan taş ürkütülen kurbağaya değmez.

İsviçre'deki temettüler

2013 yılında Türkiye’de beyan edilen (yurt içi-yurt dışı) temettü ve kâr payı tutarı 3 milyar 778 milyon 376 bin lira. Bunun yüzde 99’u Türkiye’de elde edilen temettü, kâr payı vd. menkul sermaye iradı.

Türkiye ile İsviçre arasında yapılan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması’na göre, İsviçre’de stopaj yolu ile yüzde 15’den fazla vergi ödeyen Türkler, temettü gelirleri üzerinden kaynakta yapılan vergi kesintilerinin iadesini, Türkiye’den alacakları mukimlik belgesi ve düzenleyecekleri forma istinaden, “iade” olarak İsviçre’den geri alabilecekler (Bu konuda ayrıntılı açıklama ve doldurulması istenen formlara ilişkin 13 Ağustos 2014 tarihli duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır).

Türkiye’de tam mükellef kurumlardan elde edilen temettülerin, yarısı beyan edilirken, diğer kurumlardan elde edilen temettülerin tamamı beyan ediliyor (GVK Md.22/2).

İsviçre’deki vergi olayının mevcut fotoğrafı bu…