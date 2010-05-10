İsviçre'deki gizli hesapların kilidi açılıyor

T24 - Türk iş adamlarının uykularını kaçıran Türkiye ile İsviçre arasında gizli hesapların açıklanmasını öngören anlaşmanın imzaları tamamlandı.
Küresel krizin ardından ABD ve Fransa başta olmak üzere bazı ülkeler İsviçre ile gizli hesapların açıklanmasını öngören birer anlaşma imzalamışlardı. Star'ın haberine göre, bu anlaşmaların ardından Türkiye de iki ülke arasında geçmiş yıllarda imzalanan çifte vergilendirme anlaşmasının yeniden düzenlenmesini ve yeni metine ‘bilgi paylaşım’ hükmünün konulmasını talep etti. İsviçre de Türkiye’nin talebini kabul etti. Bu talep doğrultusunda hazırlanan yeni anlaşmanın metni yaklaşık dokuz ay önce paraflandı. İsviçre bankalarının ve Türk işadamlarının lobi faaliyetleri nedeniyle, anlaşmanın İsviçre’deki onayları bir türlü tamamlanamıyordu. Maliye Bakanlığı’nın girişimleri sonucunda, anlaşmanın İsviçre’deki tüm imzaları ve onayları tamamlandı. İsviçre’den Türkiye’ye ‘onaylar tamam gelin anlaşmayı imzalayalım’ daveti geldi. Türkiye şimdi anlaşmayı imzalamak için İsviçre programı yapıyor.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, star’ın sorusu üzerine, anlaşmanın İsviçre tarafındaki tüm imzalarının tamamlandığını belirterek, anlaşmayı imzalamak için program yaptıklarını bildirdi. Türkiye, anlaşma çerçevesinde İsviçre bankalarında bulunan gizli hesaplarla ilgili bilgi isteyebilecek. Bu anlaşma bir anlamda İsviçre bankalarında bulunduğu tahmin edilen Türklere ait 60 milyar doların da kilidini açmış olacak.Kredi kartı mağdurlarına şikayet müjdesi
Sanayi Bakanlığı, kredi kartı ve konut kredileri mağdurları için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Projeye göre, halen kaymakamlıklar bünyesinde bulunan tüketici hakem heyetlerine yapılan şikayetler artık, internet üzerinden yapılacak. Bakanlık, www.tuketici.gov.tr
isimli bir internet sitesi oluşturdu. Tüketiciler bu site üzerinden, kredi kartları ile ilgili şikayetlerini yapabilecekler. Site, bir ölçüde koordinatör olarak çalışacak. Şikayet sahibinin şikayeti anında raportörler tarafından değerlendirilecek ve tüketicinin ikametinin bulunduğu yerleşim birimindeki hakem heyetine yönlendirecek. Böylece tüketici hakem heyetine gitmek zorunda kalmayacak. Bir tıkla müracaatını gerçekleştirmiş olacak. Ayrıca aynı site üzerinden diğer alanlardaki şikayetler de yapılabilecek.Gazeteciler ilham verdi bürokrasi de fasıl yapıyor
Gazeteci ve yazarlar arasında yapılan ünlü fasıl toplantıları, ekonomi bürokratlarına da ilham oldu. Gün içinde ekonomi alanındaki sorunların çözümü için birçok kez görüşen bürokratlar, aralarındaki uyumu ve koordinasyonu daha da artırmak için yemekli toplantı düzenliyor. Yemekler seçilen mekana göre bazen fasıl eşliğinde oluyor. Ekonomi kulislerinde dolaşan bilgilere göre, yemek organizasyonunu her ay bir üst düzey bürokrat üstleniyor. Kulislerde, ekonomi bürokratları arasında uzlaşamaya varılamayan birçok konunun bu yemeklerde çözüme kavuşturulduğu da konuşuluyor. Bürokratların yemeklerine bakanlar ise davet edilmiyor.Olay TV’nin satışında ‘Çağlar korkusu’
TMSF’nin muhammen bedelini 25.3 milyon dolardan 20 milyon dolara düşürerek satışa çıkardığı Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar’a ait Olay Medya Grubu’nun ihale süreci devam ediyor. İhalesi haziran ayı başında yapılacak olan Olay TV’ye, Bursalı iş adamlarından yoğun ilgi olduğu bildirildi. Olay TV’nin satışına şu anda Bursa merkezli üç ayrı grubun ilgilendiği ve ihaleye teklif vermeye hazırlandığı kaydedildi. İhale gününe kadar Olay Medya Grubu’nun taliplilerinin sayısının artacağı tahmin ediliyor. TMSF, Olay Medya Grubu’nun ihalesi ile ilgilenen grupları bu kez gizli tutuyor. TMSF’ye, önceki ihalelere girmek isteyen bazı Bursalı iş adamlarının, Cavit Çağlar’dan korktuğu için ihaleye teklif vermediğine ilişkin duyumlar geldi. Bu nedenle TMSF, grupla ilgilenen firmaların isimlerini ‘ihale gününe kadar’ saklama kararı aldı. TMSF kulislerine, Olay Medya Şirketi’nin bu kez satılması kesin gözüyle bakılıyor.Arkadaşım vergi kaçırıyor!
Küresel kriz nedeniyle işini kaybeden çalışanlar, 2009 yılında vergi ihbarları konusunda rekor kırılmasına neden oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’na büyük mükelleflerle ilgili tam 5 bin 535 ihbar yapıldı. Bunların dışında, vergi idarelerine binlerce vergi ihbarı yapıldı. İhbarları kimlerin yaptığına ilişkin yaptığımız araştırmada, işten atılanların yanı sıra çok ilginç kişilerin vergi ihbarında bulunduğunu öğrendik.İhbarcıların başını sanatçılar çekiyor
Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vergi ihbarı konusunda sanatçılar başta geliyor. Birçok sanatçının, aynı sektörde çalıştığı arkadaşını ‘vergi kaçırıyor’ diyerek ihbarda bulunduğu bildirildi. Maliye denetim elamanlarının, sanatçıların ekstralarını bu ihbarlar sayesinde tespit ettikleri kaydedildi. Yine ilginç vergi ihbarları arasında, ‘patron babasını’ ihbar eden çocuklar ile patron kocasını ihbar eden kadınlar bulunuyor. Özellikle, boşanmaların ve aile içi anlaşmaların ‘aile içi vergi ihbarlarını’ da artırdığı vurgulandı.