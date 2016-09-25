İsviçre'de yeni izleme yasasına onay

İsviçre'de yapılan referandumda, istihbarat kurumlarına izleme faaliyetleri için geniş yetkiler tanıyan yasa tasarısı kabul edildi.

Yeni yasa, istihbarat kurumlarının telefon dinlemesine, e-postaları izlemesine, gizli kamera ve ses kayıt cihazı yerleştirmesine izin veriyor.

Yasanın destekçileri, yeni düzenlemelerin, "İsviçre'nin diğer ülkelerle bu konuda aradaki farkı kapatmasına yardımcı olacağını" söylüyor.

Karşı görüştekiler ise, bireysel özgürlüklerin zarar göreceğini, başka ülkelerin istihbarat örgütleriyle işbirliği yapılmasını gerektireceği için İsviçre'nin tarafsızlığının riske gireceğini söylüyor.

Yasa önerisine referandumda yüzde 65.5 evet oyu çıktı.

Yeni düzenlemeyle, Federal İstihbarat Servisi, şüphelendiği kişileri, Savunma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu ve mahkemenin onayıyla, elektronik olarak izleyebilecek.

İsviçre Hükümeti, bu yetkilerin yüksek riskli kişileri izlemek için ayda bir kez kadar kullanılacağını söylüyor.

Savunma Bakanı Guy Parmelin, yeni yasanın ABD ve diğer büyük güçlerin istihbarat servislerinin "bireysel özgürlüklerin korunması ve İsviçre vatandaşlarının güvenlik ihtiyaçlarının karşılamasının çok ötesine geçen" yetkileriyle kıyaslanamayacağını kaydetti.

Hükümete göre, halihazırda İsviçre yasaları, istihbarat kuruluşlarının iç tehditleri izlerken, kamuya açık bilgiler bilgiler ve yabancı istihbarattan başka kaynak ve yöntemlerden yararlanmasını engelliyor.