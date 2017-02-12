İsviçre'de 'vatandaş olma kurallarını yumuşatma' referandumu

İsviçre'de seçmenler, ülkedeki "vatandaş olabilme kurallarının"gevşetilmesini oylamak için Pazar günü referanduma gitti. Kararın gün içinde belirlenmesi bekleniyor.

Birçok ülkenin aksine İsviçre'de doğmuş olmak vatandaş olmayı sağlamıyor. Ülkede yaşayan yabancıların ise vatandaşlık için 12 yıl beklemesi gerekiyor.

Vatandaşlık için ayrıca, maddi anlamda külfetli bir "görüşmeler ve testler" süreci işliyor.

Referanduma götürülmesi planlanan tasarı, 3. jenerasyon göçmenlerin bu sıkı bürokrasinin bir kısmından muaf tutulmasını ön görüyor.

Tasarının, ülkede doğan ve aileleri kalıcı olarak İsviçre'de yaşayanları direkt olarak etkileyeceği ifade edilyor.

Tasarının destekleyicileri, ülkede doğmuş ve tüm hayatlarını İsviçre'de yaşamış olan kişilere, "uyum" sorgusu yapmanın yersiz olduğu görüşündeler.

Mufalif cephede olanlar ise, tasarının, vatandaş olmayan ama İsviçre'de ikamet eden yüzde 25'lik kesimin "tamamının" vatandaşlığının önünü açacağı endişesini dile getiriyor.

Tasarı karşıtları, yürüttükleri kampanyada burkalı bir kadın posteri kullanarak, ülkenin "İslamlaşacağı" görüşünü ortaya koyuyor.

Ülkedeki mevcut vatandaşlık sürecinde, çeşitli aşamalarda, adayların iyi entegre olup olmadıklar araştırılıyor. Adaylara örneğin, İsviçre'deki yerel peynirlerin veya dağların isimleri sorulabiliyor.

Son 30 yıl içinde İsviçre'de 3 ayrı "yumuşatma" çabası başarısızlıkla sonuçlandı.

Anketler, referandumun bu kez başa baş geçeceğini ön görüyordu.

Büyük şehirlerde, tasarı desteklenirken, kırsal kesimlerde karşıtların çoğunlukta olduğu ifade ediliyor