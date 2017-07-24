İsviçre'de testereli saldırı; 5 yaralı

İsviçre polisi, Almanya sınırındaki Schaffhausen şehrinde, eski şehir bölgesinde öğle saatlerinde elinde testere olduğu bildirilen bir erkeğin, sağlık sigortası şirketinin bulunduğu binaya girerek 5 kişiyi yaraladığını bildirdi.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirten polis yetkilileri, bölgeye giriş çıkışların kapatıldığını ifade etti.

Başlatılan çalışmalarda saldırganın bölgeden kaçarken kullandığı araç bulunurken, şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

"Terör saldırısı değil"

Saldırganın fotoğrafını da yayınlayan İsviçre polisi, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ancak araştırıldığını aktardı.

Polis, bunun bir terör saldırısı olmadığını da vurguladı.