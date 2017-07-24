T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsviçre'de testereli saldırı; 5 yaralı

Polis failin yakalanması için soruşturma başlattı

24 Temmuz 2017 19:50

İsviçre polisi, Almanya sınırındaki Schaffhausen şehrinde, eski şehir bölgesinde öğle saatlerinde elinde testere olduğu bildirilen bir erkeğin, sağlık sigortası şirketinin bulunduğu binaya girerek 5 kişiyi yaraladığını bildirdi. 

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirten polis yetkilileri, bölgeye giriş çıkışların kapatıldığını ifade etti.

Başlatılan çalışmalarda saldırganın bölgeden kaçarken kullandığı araç bulunurken, şüpheliyi arama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

 

"Terör saldırısı değil"

 

Saldırganın fotoğrafını da yayınlayan İsviçre polisi, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ancak araştırıldığını aktardı.

Polis, bunun bir terör saldırısı olmadığını da vurguladı.

ETİKETLER

İsveçtestereli saldırgan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24