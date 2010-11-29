isviçre'de suçlu göçmene otomatik sınırdışı

T24- İsviçre'de Aşırı sağcı partisi İsviçre Halk Partisi’nin (SVP) sunduğu teklif, ağır ceza işleyen yabancıların sınırdışı edilmesini öngören tasarı referandumda yüzde 52.9 oyla kabul edildi.



İsviçre, Kasım 2009’da minare yasağını halkoyuyla kabul etmesinin ardından dün de ağır ceza işleyen yabancıların derhal sınırdışı edilmesini öngören tasarıyı referanduma götürdü. Alpler ülkesinin halk desteği yüksek sağcı-popülist partisi İsviçre Halk Partisi’nin (SVP) sunduğu teklif yüzde 47.1’e karşı yüzde 52.9 oyla kabul edildi. Öneri 26 kantondan sadece altısında reddedildi.





Yardımı istismar da ağır suç





Teklif tecavüz, ciddi cinsel saldırı, soygun gibi şiddet eylemleri, uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra sosyal yardımları kötüye kullanmaktan suçlu bulunanların otomatik olarak sınırdışı edilmesini öngörüyor.

İsviçre’de yılda 350-400 kişi sınırdışı edilirken, teklifin kabulü halinde bu sayının 1500’ü geçmesi bekleniyor. Göçmen karşıtlığını dışavurmak için İsviçre bayrağı üzerinde kara koyuna tekme atan ak koyun afişini gelenek haline getiren İsviçre Halk Partisi, son teklifi için şöyle bir afiş hazırladı: Gangster tipli bir adam resminin üzerine “Ivan S., bir tecavüzcü ve çok yakında bir İsviçre vatandaşı?”







Partinin liderlerinden Fabrice Moscheni, teklifi “Çok basit düşünüyoruz: İsviçre’ye hoş geldiniz dediklerimiz yasalarımıza uymalı. Evinize aldığınız kişi her şeyi yakıp yıkarsa geri gelmesini istemezsiniz” diye gerekçelendirdi. Teklife iki vitesli yargı sistemi oluşturacağı, uluslararası sözleşmeleri ihlal edeceği, sınırdışı edilenlerin ülkelerinde işkence görebileceği, hatta idam edilebileceği itirazları getiriliyor.







AB üyesi olmayan İsviçre’de mevcut yasalara göre sınırdışı yargıç kararıyla yapılıyor. AB’nin pek çok üyesinde suç işleyen yabancıların sınırdışı edilmesine dair genelleme niteliğinde bir yasa yok. Yargı bu olaylara tek tek dava olarak bakıyor ve kararını sınırdışı yönünde verebiliyor.