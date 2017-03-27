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BBC Türkçe

İsviçre'de 'silahlı' Erdoğan pankartına soruşturma

Bern kentinde düzenlenen bir gösteride Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı başına silah dayalı şekilde gösteren ve "Erdoğan'ı kendi silahıyla öldürün" ifadeleri bulunan bir pankart hakkında soruşturma başlatıldı.

27 Mart 2017 16:18

İsviçre'nin Bern kentinde Cumartesi günü düzenlenen bir gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başına silah dayalı şekilde gösteren bir pankarta ilişkin soruşturma başlatıldı. Pankartta "Erdoğan'ı kendi silahıyla öldürün" ifadesi vardı.

Bern Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Dominik Jaeggi, İsviçreli savcıların pankartla ilgili olarak ülke yasalarının ihlal edilip edilmediğini araştırdığını açıkladı.

Dominik Jaeggi, "Polis faal olarak gösteriye müdahale etmedi. Ama pankartın varlığını teyit ettik" dedi.

Gösterinin organizatörleri arasında Kürt-Türk-İsviçre Kültürel Derneği ve ülkenin ikinci büyük siyasi hareketi olan Sosyal Demokrat Parti de vardı.

İsviçre, 'Ankara Türk toplumunu izletiyor' iddialarını soruşturacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İsviçre'deki mitingle ilgili soruşturma başlattı.

Dışişleri Bakanlığı gösterinin PKK tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Pazar günü İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner bakanlığa çağrılmış, pankartı taşıyan kişilere karşı yasal işlem başlatılması istenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin açıklamasında "Onların sol partileri ve teröristler bir araya gelerek gösteri düzenlediler. İsviçre parlamentosunda kafama silah dayalı halde resmimi astılar" ifadelerini kullanmıştı.

İsviçre'de Sosyal Demokrat Parti'nin sözcüsü ise partinin pankartla ilgisi olmadığını söyledi.

Sözcü, organizatörlerle bağı olmayan küçük bir grubun pankart açtığını belirtti.

İsviçre geçen hafta Ankara'nın ülkede yaşayan Türk toplumunu gizlice izlediği iddialarını soruşturacağını açıklamıştı.

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