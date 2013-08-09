İsviçre'de sığınmacılara havuz yasağı

İsviçre’nin Bremgarten kentinde sığınmacıların yüzme havuzu ya da diğer spor tesislerine girişi yasaklandı. İnsan hakları örgütleri karara tepkili.

İsviçre'nin Aargau kantonundaki Bremgarten kentinde sığınmacıların dolaşım özgürlüğüne sert kısıtlamalar getirildi. Yanlarında refekatçi olmadan sığınmacıların ‘hassas bölgeler' olarak tanımlanan yüzme havuzu, spor tesisleri ya da okul binalarına girişi yasaklandı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre yasak, pazartesi günü sığınmacılar için kentte yeni faaliyete geçen bir yurdun açılmasıyla yürürlüğe kondu. Yaklaşık 150 kişi kapasiteli yurt, eski bir kışla binasından dönüştürülmüştü. Yurtta şimdilik Eritre, Tibet ve Sudan'dan gelen 23 kişinin yerleştirildiği belirtiliyor.

'Hassas Bölgeler' listesi

İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger'de yer alan haberde, yurt faaliyete geçmeden önce Federal Göç Dairesi ile Bremgarten yönetimi arasında altı sayfalık bir anlaşma imzalandığı ve bu anlaşmada ‘hassas bölgeler' olarak tanımlanan 32 kamusal alan belirlendiği belirtiliyor.

Buna göre, yüzme havuzları, okul binaları, kilise bahçeları, yaşlılar yurdu gibi yerlere sığınmacıların yanlarında refekatçı olmadan girmemesi isteniyor. Ancak Alman haber portalı Der Spiegel'de yer alan habere göre, Federal Göç Dairesi söz konusu yasak listesini yalanladı. Yetkililerin yasağın daha az sayıdaki bölgeyi ilgilendirdiğini söylediği belirtiliyor.

Sığınmacılara getirilen kısıtlamalarda bir sakınca görmediğini belirten Aargau kantonunun Yeşiller Partisi'nden Sosyal İşler Bakanı Susanne Hochuli ise “Sığınmacılar İsviçre'ye geldiğinde, önlerine kırmızı halı serilmeyecektir” diye konuştu. Hochuli, halkın sığınmacıları kabul edebilmesi için bu kuralların getirildiğini söyledi.

İnsan hakları örgütleri tepkili

Getirilen kuralların hukuki ve insani açıdan kabul edilemez olduğunu kaydeden insan hakları örgütleri ise sığınmacılara getirilen yasakların ayrımcılık olduğuna dikkat çekti. Mültecilere yardım örgütleri, sığınmacılara ikinci sınıf insan muamelesi yapılamayacağı uyarısında bulunurken,‘Augenauf' adlı insan hakları örgütünden Thomas Ruoss da dolaşım özgürlüğünün anayasa güvencesi altında olduğunu vurguladı.