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İsviçre'de saldırı: 5 yaralı

Saldırıda elektrikli testere kullanıldığı iddia edildi

24 Temmuz 2017 18:07

İsviçre'nin Schaffhausen kentinde bir kişi yoldan geçenleri hedef alarak saldırdı. Olayda ikisi ağır beş kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda elektrikli testere kullanıldığı iddia ediliyor.

Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre 5 kişiyi yaralayan kimliği belirsiz saldırganın aranmasına devam ediliyor. Şehrin tarihi kent merkezinin kapatıldığı bildirilirken, polisin kullanılan silahla ilgili bilgi vermediği aktarıldı. Polis, olayın terör saldırısı olduğu yönünde elde bir kanıt olmadığını açıkladı.

Blick gazetesinin haberine göre görgü tanıkları olayda saldırganın elektrikli testere kullandığını söyledi ancak polis bu haberle ilgili yorum yapmadı.

Almanya sınırına yakın olan bölgeye onlarca polis ve ambulans aracının sevk edildiği belirtildi.

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