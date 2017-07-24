İsviçre'de saldırı: 5 yaralı

İsviçre'nin Schaffhausen kentinde bir saldırganın yoldan geçenleri hedef aldığı ve olayda ikisi ağır beş kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre 5 kişiyi yaralayan kimliği belirsiz saldırganın aranmasına devam ediliyor. Şehrin tarihi kent merkezinin kapatıldığı bildirilirken, polisin kullanılan silahla ilgili bilgi vermediği aktarıldı. Polis, olayın terör saldırısı olduğu yönünde elde bir kanıt olmadığını açıkladı.

Blick gazetesinin haberine göre görgü tanıkları olayda saldırganın elektrikli testere kullandığını söyledi ancak polis bu haberle ilgili yorum yapmadı.

Almanya sınırına yakın olan bölgeye onlarca polis ve ambulans aracının sevk edildiği belirtildi.

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Reuters/Dpa/SSB