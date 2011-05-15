İsviçre’de ‘ölüm turizmi’ oylanıyor

T24 - İsviçre'nin Zürih kantonunda, yaşamına son vermek isteyenlere yardımı mümkün kılan uygulama hakkında referandum yapılıyor.



İsviçre’de mevcut yasalar, ‘egoist’ bir nedene dayanmıyorsa, intihara yardımı mümkün kılıyor. Bu yardım ise ancak ilaç temini gibi dolaylı yoldan yapılabiliyor. Yaşamına son vermek isteyen kişiye doğrudan ilaç vermek ya da ilaç içmesine yardımcı olmak yasaklanmış bulunuyor.

Çok sayıda yabancının yaşamına son vermek amacıyla İsviçre’ye gelmesi bu uygulamanın ‘ölüm turizmi’ olarak adlandırılmasına neden oldu. İsviçre’nin en büyük kantonu olan Zürih’te halk liler bugün ‘ölüm Turizmi’ uygulamasının uygulamanın devam edip etmeyeceğine karar veriyor.

Federal Demokratik Birliği (UDF) ve Evangelist Parti'nin (PEV) ''ölüm turizmine'' karşı girişimi, yaşamına son verecek kişilerin en az bir yıl Zürih kantonunda ikamet etmeleri zorunluluğunu getirmeye çalışıyor.

Azınlıkta kalan bu partilerin girişiminin bir sonuç vermesi beklenmiyor, zira sağın ve solun büyük partileri seçmenlerini girişime karşı oy kullanmaya çağırdı.

Yabancılara intiharda yardımcı olan ülkenin tek kuruluşu Dignitas, geçen yıl yaklaşık yarısı Almanya'dan gelenler olmak üzere toplam 1138 kişinin yaşamına son vermesine yardımcı oldu.





