İsviçre'de okullarda başörtüsü serbest bırakıldı

İsviçre 'nin en yüksek temyiz mahkemesi konumunda bulunan Federal Mahkeme, bazı kantonlarda lise düzeyi okullarda uygulanan başörtüsü yasağının hiçbir nedene dayanmadığı ve uygulanamayacağı kararına vardı. İçtihat oluşturan bu kararla, İsviçre okullarında başörtüsü serbest hale geldi.

DHA'dan Selma Güven Stroppel haberine göre, İsviçre'nin Thurgau Kantonu, Bürglen kasabasında yaşayan eski Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı 16 yaşındaki iki kız çocuğunun okula başörtüsü ile alınmaması üzerine olay yargıya taşındı. Okul yönetimi, öğretim sırasında, güneş gözlüğü, şapka, başörtüsü ve benzeri şeylerin takılmasının okul kurallarına aykırı olduğunu söyleyerek genç kızları başları örtülü olarak okula almak istemedi. Bunun üzerine yargıya giden aile, yerel mahkemenin okul idaresinin kararını olumlu bulması üzerine federal yüksek mahkemeye müracaat etti.

Lozan kentinde bulunan yüksek mahkemenin bugün verdiği ve oy birliği ile alınan kararda okul idaresi haksız bulundu. "Okulun uyguladığı yasağın hiçbir yasal dayanağı yoktur" denilen kararda, kızların okula başörtüsü ile gitmeleri yasaklanamaz denildi.