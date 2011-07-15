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Dünya

İşviçre'de kaçak göçmenler böyle sınırdışı ediliyor!

Suçlu yabancılar için uygulanan sınır dışı etme şeklini anlatan film büyük yankı uyandırdı.

15 Temmuz 2011 03:00

T24- Almanca konuşulan ülkelerde faaliyet gösteren "Augenauf" (Gözünü Aç) derneği, İsviçre'deki sınır dışı etme uygulamalarını anlatan kısa metrajlı bir film hazırladı. Film İsviçre'de yasaklandı.

Yasaklanan filmi izlemek için TIKLAYIN




Ülkeye kaçak yollarla giren veya İsviçre’de kaçak olarak bulunanlar ile suçlu yabancılar için uygulanan sınır dışı etme şeklini anlatan film büyük yankı uyandırdı. Kısa Film yayınlandığı ilk gün sınırlı sayıda da olsa İsviçre medyasında yer buldu. Ancak yayından birkaç saat sonra, videoyu izlemek için gazetenin internet sitesine girenler, “Bu video yayının sitemizde gösterimi yasaklanmıştır” ibaresi ile karşılaştılar.

“Augenauf” derneği tarafından yapılan kısa filmde sınır dışı edilecek kişinin sanki idam mahkumu gibi hazırlanması ve uçağa bindirilmek üzere havaalanına götürülmesi konu ediliyor. Yapılan uygulamanın insan hakları ile ne kadar örtüştüğü sorgulanıyor. Video’nun sonunda bu uygulama nedeniyle 29 yaşında bir Nijeryalının kalp krizi geçirerek öldüğü vurgulanıyor.

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