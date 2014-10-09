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Dünya

İsviçre'de İslami faaliyetler yasaklandı

İsviçre Ulusal Meclisi'nin aldığı karar uyarınca, karara uymayanlara 3 yıldaz az olmamak kaydıyla hapis cezası verilecek

09 Ekim 2014 19:56

İsviçre Ulusal Meclisi, dün yaptığı toplantıda ülkede bulunan tüm İslam guruplarının ve kuruluşlarının faaliyetlerini oy birliği ile yasakladı.

DHA'nın haberine göre, 9 Ekim Cuma gününden itibaren ülkede bulunan tüm İslam guruplarının ve kuruluşlarının faaliyetleri yasaklanmış oldu. Bu faaliyetler arasında ekonomik yardım, insani yardım gibi çalışma faaliyetleri de bulunuyor.

Bu karara uymayan gurup ve kuruluşların yöneticilerine 3 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verileceği de açıklandı. Öte yandan Ulusal Meclis’ten oy birliği ile çıkan bu kararın, Adalet Bakanlığı tarafından da onayladığı ve 9 Ekim Cuma gününden itibaren uygulamaya başlandığını duyuruldu.

 

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