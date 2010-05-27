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Dünya

İsviçre'de ırkçılık arttı

Uluslararası Af Örgütü'nün 159 ülkede yaptığı araştırmaya göre, İsviçre'de ırkçılık arttı.

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Uluslararası Af Örgütü'nün yayımladığı rapora göre İsviçre'de ırkçılık arttı. Raporda özellikle geçen yıl yapılan minare yasağı propaganda çalışmalarında asılan posterler ve kullanılan yöntemlerin ayrımcılık anlamında Müslümanları incittiği, damgaladığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği de İsviçre'yi eleştirdi


Uluslararası Af Örgütü raporunda AB'nin Müslümanlarla ilgili raporunda da atıfta bulunularak, "Minare yasağı propagandası sırasında Müslümanlara karşı ırkçılık yapıldığı, Avrupa Birliği raporlarında da yer aldı" şeklinde bir açıklamada bulunuyor.


Raporda ayrıca, İsviçre'nin ırkçılığa karşı yasalarını geliştirmediği, ırkçılığı önleyecek yeni düzenlemeler yapmadığı da bildiriliyor.


'Polis yabancılara karşı sert davranıyor'


Raporda dikkat çekilerek eleştirilen bir başka konu ise polisin yabancılara ve siyasi sığınmacılara karşı olan sert ve yetkisini aşan şekilde müdahalesi. Raporda İsviçre'deki yasaların bu durumdaki ırkçılığı sınırlı olarak engellediğine dikkat çekilerek, cezaların arttırılması yerine eğitim düzeyinin yükseltilmesi isteniyor.

'Uluslararası adalet yetersiz'

Uluslararası Af  Örgütü 159 ülkede yaptığı araştırmada 111 ülkede tutuklu ve sanık durumunda olan insanlara kötü muamele edildiği, 55 ülkede haksız tutuklama yapıldığı, 96 ülkede haksız yere insan hürriyetinin kısıtlandığı, 48 ülkede sadece siyasi görüşü nedeniyle insanların hapse atıldığı bildirildi.

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