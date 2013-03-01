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Dünya

İsviçre'de ilkokullarda 'twitter' dersi verilecek

İsviçre'de okullarda sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği öğretilecek

01 Mart 2013 15:18

Küçük çocukların dahi dijital dünyada gezindiği günümüzde İsviçre, ilkokullarda sosyal medya kullanımını öğretecek.

İsviçre çocuk ve gençlik örgütü Pro Juventute’den Irene Heimgartner, çocukların sosyal ağları kullanmasının artık okuma yazma öğrenmesi kadar normal olduğunu belirtti.

Heimgartner, bu nedenle daha birinci sınıftan itibaren sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik dersin gerekli olduğunu kaydetti.

Ders kapsamında çocuklara, sosyal ağlarda hangi bilgileri rahatlıkla paylaşabilecekleri, hangi verilerin internette yayımlanmaması gerektiği ve öğrenmek amacıyla bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacakları öğretilecek.

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