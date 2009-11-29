İsviçre'de ilk sonuçlar minareye 'hayır' yönünde

T24 - İsviçre'de yeni minare yapımına yasak getirilip getirilmeyeceğine karar vermek amacıyla düzenlenen referandumun ilk sonuçları, seçmenin yasağı desteklediğini ortaya çıkardı.

Fransızca yayın yapan TSR televizyonu, sandıkların kapanmasından yarım saat sonra, "ilk sonuçların yasaklama girişiminin kabul edileceğini gösterdiğini, bu yönde bir eğilim bulunduğunu" belirterek, sonucu büyük sürpriz olarak yorumladı.

İsviçre hükümeti ve parlamentosu, İsviçre anayasasına, dini özgürlüklere ve ülkenin hoşgörü geleneğine aykırı olduğunu bildirdiği girişimi reddettiğini bildirmişti. BM insan hakları izleme organı da kaygılarını dile getirmişti.

İsviçre'de sağ kanattaki İsviçre Halk Partisi ile Federal Demokratik Birlikten bir grup politikacı, referandum yapılması için yeterli imzayı toplamıştı.

Nüfusu 7 milyonu geçen İsviçre'de 300 binden fazla Müslüman yaşıyor. Müslümanların çoğunu Bosna, Kosova ve Türkiye'den gelenler oluşturuyor.

İsviçre'de içlerinde Cenevre ve Zürih'in bulunduğu kentlerde minareleri olan 4 cami bulunuyor.