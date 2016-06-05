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Dünya

İsviçreliler, herkese 2 bin 500 frank maaş bağlanmasına "hayır" dedi

İsviçre Hükümeti ve siyasi partilerin tamamına yakını halka öneriyi reddetme çağrısı yapmıştı

05 Haziran 2016 18:29

İsviçre'de herkese  2 bin 500 frank maaş bağlanmasını ön gören yasa tasarısı, halk oylaması sonucu reddedildi.

Yapılan referandumda yüzde 22 oranında "evet" çıkarken, yüzde 78 oranında "hayır" oyu verildi. Yasanın kabul edilseydi, bu durum dünyada bir ilk olacaktı.

Öneri, çalışan ya da çalışmayan tüm İsviçre vatandaşları ve ülkede yasal çalışma izniyle en az beş yıldır yaşayan tüm yabancılara koşulsuz maaş verilmesini öngörüyordu.

İsviçre Hükümeti ve siyasi partilerin tamamına yakını halka öneriyi reddetme çağrısı yapmıştı.

 

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