İsviçre'de halkın yüzde 14'ü Müslümanları istemiyor

İsviçre Federal Irkçılıkla Mücadele Servisi, geçen ay "İsviçre Irk Ayrımcılığı 2016 Raporu"nu yayımladı.

Raporun ön sözünde ifadelerine yer verilen İsviçre Federal İçişlerinden Sorumlu Bakan Alain Berset, ülkesinin çok kültürlülüğü ve çeşitli yaşam şekillerini barındırmasına atıfta bulunarak "Irkçılığın en büyük mağdurları Müslümanlar, siyahiler ve göçebe yaşam tarzına sahip kişiler." ifadelerini kullandı.

Irkçılığın, iş ve eğitim hayatı, barınma, sağlık, sosyal haklar, vatandaşlığa geçme prosedürü, siyasi katılım ve aşırı sağ gibi başlıklar halinde incelendiği raporda, ayrıca "Müslümanlara karşı düşmanlık", "Afrikalılara karşı düşmanlık", "Antisemitizm" gibi başlıklara da yer verildi.

Federal İstatistik Ofisinin geçen yıl uyguladığı "Birlikte Yaşama Anketi"nin sonuçlarını da içeren raporda, ankete katılanların büyük çoğunluğunun ırkçılığın İsviçre'nin en büyük sorunu olduğu şeklindeki düşüncesi paylaşıldı.

Ankete göre, katılımcıların dörtte biri iş hayatında, beşte biri de komşuluk ilişkilerinde "farklı" insanlardan rahatsızlık duyuyorken, beşte biri de son 5 yılda en az bir defa iş yerinde veya iş aradıkları dönemde ayrımcılığa maruz kaldı.

Anketin sonucunda, katılımcıların yüzde 18'inin genel olarak İsviçre'de yabancıların varlığını tehdit unsuru olarak gördüğü ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 95'i Afrikalıların ve yüzde 96'sı Yahudilerin her insan gibi iyi ve kötü yanları olduğunu, normal görüldüğünü söylerken, bu oran Müslümanlar için yüzde 91'e düştü.

Ankete göre, şehirde yaşayanların yüzde 14'ü, kırsalda yaşayanların da yüzde 22'si Müslümanları olumsuz etiketleme eğilimde.

İsviçre'nin yüzde 14'ü Müslümanları istemiyor

Müslümanlara yönelik ayrımcılığın, geçen yıl ihbar edilen 245 vakanın 31'ini oluşturduğu ifade edilen raporda, bu alanda hüküm verilmiş vaka sayısının ise 6 olduğunu bildirildi.

"Birlikte Yaşama Anketi"nin katılımcılarının yüzde 12'sinin inancı yüzünden ayrımcılığa uğradığını düşündüğünün aktarıldığı raporda, bu oranın 3'te birini ise Müslümanların oluşturduğu belirtildi.

Ülkede Müslümanların olmasını istemeyenlerin oranının ise yüzde 14 olduğu kaydedilen raporda, Müslümanları "fanatik, agresif, kadınları ikinci plana atan, insan haklarına saygı duymayan" gibi negatif anlamda etiketleyen kişilerin oranının yüzde 16,8 olduğu ifade edildi.

Raporda, siyasi arenada son yıllarda, İsviçre Parlamentosunun "İslam ve toplum" konusu ile daha çok ilgilenmeye başladığı ve "Müslüman düşmanlığı, köktencilik, cihatçılık, toplumsal birliktelik, İsviçre'nin Hristiyan değerlerinin korunması" gibi başlıklarda pek çok soru önergesi verildiği belirtildi.

Müslümanların eğitim hayatında yaşadığı sorunlara da yer verilen raporda, ilk defa 2014'te bir öğrencinin St. Gallen kantonunda okula başörtüsüyle alınmaması üzerine olayın Federal Mahkemeye intikal ettiği ve sonucunda ailenin haklı bulunduğu hatırlatıldı.