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Dünya

İsviçre'de gölde 5 bin yıllık ayakkabı bulundu

Haberde, ayakkabı modelinden Avrupa'da günümüze kadar 10 örneğe rastlanıldığı belirtildi

27 Mart 2018 22:03

İsviçreli dalgıçların, Zürih kenti yakınlarındaki Greifensee gölünde, üretimi MÖ 3300-2800 yıllarına dayanan bir ayakkabı bulduğu bildirildi.

İsviçre haber ajansı SDA-ATS'nin haberine göre, 5 bin yıl öncesine ait ayakkabının neredeyse hiç bozulmadığı ifade edildi.

Haberde, ayakkabı modelinden Avrupa'da günümüze kadar 10 örneğe rastlanıldığı belirtildi.

SDA-ATS'ye göre, Neolitik çağa ait ustalık gerektiren bir üretimin ürünü ayakkabının bugün nadiren kullanılan ağaç kabuğundan yapıldığı kaydedildi.

Zürih çevresindeki taş devrine ait göller Avrupa'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

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